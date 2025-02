Axa IM : "Les obligations vertes devraient battre de nouveaux records en 2025"

(AOF) - "Selon nos estimations, le marché des obligations vertes devrait battre de nouveaux records en 2025, notamment grâce aux besoins de financement massifs nécessaires aux objectifs de neutralité carbone", affirme Johann Plé, senior portfolio manager chez Axa IM. En 2024, le marché des obligations vertes a surperformé celui des obligations traditionnelles de près de 2 % et a battu de nouveaux records d'émissions, qui ont atteint 447 milliards de dollars sur l'année.

Cette dynamique a permis à l'univers des obligations vertes, sociales et durables d'égaler son précédent record d'émissions datant de 2021, et de dépasser de 17% les volumes d'émissions enregistrés en 2023.

"Plusieurs éléments nous permettent d'être optimistes vis-à-vis du marché des obligation vertes en 2025, qui pourrait bénéficier de tendances structurelles et conjoncturelles au cours des prochains mois", souligne Johann Plé.

Dix années se sont écoulées depuis la signature de l'Accord de Paris. Ce point d'étape n'est pas anodin, car de nombreuses obligations vertes arriveront à échéance en 2025 et en 2026. Ce paramètre devrait agir comme un coup de fouet pour le marché, car cela signifie que de forts besoins de refinancement viendront s'ajouter aux volumes d'émissions observés traditionnellement chaque année.

Si le crédit devrait continuer à représenter plus de 50% du marché, de nouvelles obligations vertes souveraines pourraient également venir occuper une place significative. En Europe, seuls la Finlande, le Portugal et la Grèce n'ont pas encore émis d'obligations vertes, bien que cette dernière ait mentionné cet instrument parmi les options envisagées dans le cadre de son plan de financement pour 2025. De plus, l'Union européenne, avec ses 250 milliards d'euros d'obligations vertes prévues dans le cadre de NextGen EU d'ici 2026, devrait figurer parmi les principaux émetteurs.

L'Asie est une zone de développement à fort potentiel pour le marché des obligations vertes et pourrait en devenir une source de croissance solide, dans le sillage de l'Europe.

Du côté des Etats-Unis, et même si la dynamique du marché devrait rester modérée, nous sommes convaincus que les projets financés par des obligations vertes devraient perdurer, car la plupart des bénéficiaires des financements liés à l'Inflation Reduction Act sont des États républicains.

"L'Europe est resté le principal moteur de la croissance en 2024, représentant 60% du volume d'émissions. Le volume d'émissions en provenance d'acteurs américains a quant à lui diminué, s'établissant à 8,5% (soit la moitié de son plus haut historique), tandis que les émissions libellées en dollar américain ont également fortement baissé (14% contre 20% en 2023)", explique Johann Plé.