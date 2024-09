Axa IM : lancement d'un ETF sur la dette des entreprises de pays émergents

(AOF) - Axa Investment Managers lance un nouvel ETF obligataire passif, Axa IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF, qui vient compléter sa gamme PAB (Paris Aligned Benchmark) avec une exposition crédit aux principaux marchés émergents. Ce nouveau fonds indiciel offre une exposition à des obligations de qualité investment grade et des titres de l'univers de crédit spéculatif à haut rendement (high yield), libellées en dollars et en euros, émis par des émetteurs non souverains des marchés émergents, sur les principaux marchés domestiques et euro-obligataire.

Via cet ETF, les investisseurs peuvent s'exposer en une seule transaction à la dette des marchés émergents tout en investissant dans les sociétés répondant aux objectifs de réduction des émissions de carbone tels que définis par l'Accord de Paris.

Cet ETF applique une réplication physique et est classé " article 8 " selon la réglementation SFDR.

A son lancement, l'ETF sera disponible pour les investisseurs institutionnels et particuliers en Autriche, en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en France, en Italie (limité aux investisseurs institutionnels jusqu'à sa cotation en Italie), au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne et en Suède.