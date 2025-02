Axa IM lance un quinzième ETF

(AOF) - Axa Investment Managers annonce le lancement de l’ETF indiciel Axa IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB Ucits ETF. Quinzième ETF lancé par Axa IM, il complète la gamme d’ETF conformes aux objectifs de l’accord de Paris (Paris Aligned Benchmark) et propose une exposition au potentiel de croissance des principaux marchés émergents, hors Chine. Ce nouvel ETF passif vise à répliquer l’indice MSCI EM ex China Climate Paris Aligned Index.

Cet indice est composé d'actions de grandes et moyennes capitalisations issues des principaux pays émergents, à l'exception de la Chine, tout en suivant une trajectoire de décarbonation compatible avec les objectifs de l'Accord de Paris.

"L'exclusion de la Chine, liée à la profondeur, à la maturité et à l'habituelle surpondération de ce marché dans les indices relatifs aux marchés émergents, permet d'offrir une option de diversification différenciante aux investisseurs", explique le gestionnaire d'actifs.

Cet ETF applique une réplication physique et est classé "article 8" selon la réglementation européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Axa IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF est disponible en dollars américains et en euro sur Deutsche Boerse – Xetra, en euro sur Borsa Italiana et en dollars américains sur Six Swiss Exchange.