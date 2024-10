AXA IM lance un programme de mécénat global

(AOF) - AXA IM lance un programme de mécénat rassemblant toutes les initiatives globales et locales autour d’un thème unique "Empowering Sustainable Futures". Il regroupe les versements liés aux frais de gestion des fonds à impact d'AXA IM, les dons versés à des organisations caritatives, le soutien à la recherche scientifique ainsi qu'une nouvelle offre de volontariat en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Ce programme de mécénat témoigne de l'engagement d'AXA IM à apporter un soutien matériel aux communautés locales et à l'environnement, via un financement cible de 1,8 millions d'euros en 2025, contre 1,6 millions d'euros en 2024.

À l'occasion du lancement, Marie Bogataj, Global Head of Corporate Communications, CSR and ESG Development d'AXA IM, a déclaré : " Chez AXA IM, nous nous sommes engagés à jouer un rôle dans la société en tant qu'entreprise, employeur et investisseur. Il est important de franchir une étape supplémentaire en termes d'impact et de transparence en regroupant l'ensemble de nos efforts de mécénat autour du thème " Empowering Sustainable Futures " qui raisonne avec nos activités ".