Axa IM lance un fonds thématique sur le métavers

(NEWSManagers.com) - Après avoir acquis une parcelle virtuelle au sein de la plateforme hongkongaise The Sandbox en février, l’assureur français Axa poursuit son immersion dans le métavers (univers fictif virtuel, ndlr). Sa filiale de gestion d’actifs, Axa Investment Managers, lance, ce mardi, un fonds actions thématiques sur le métavers pour les investisseurs européens.

Le fonds Axa WF Metaverse, géré par Pauline Llandric, investit dans des entreprises jouant un rôle dans la convergence entre les mondes numérique et physique. Il vient compléter l’offre de fonds actions thématiques, qui compte déjà les fonds Robotech et Digital Economy. Le produit s’articule autour de quatre sous-thèmes : le jeu, la socialisation, le travail et les facilitateurs technologiques.

« Le métavers est déjà tangible et toute l’infrastructure qui entoure le concept est assez vaste, des semi-conducteurs au développement de la 5G et à la cybersécurité. Les avancées les plus notables se trouvent dans le domaine du gaming mais les aspects de socialisation via Meta et de travail hybride se développent aussi. Le métavers va apporter un certain nombre de bénéfices économiques au domaine industriel grâce notamment au principe des jumeaux numériques (répliques virtuelles d’actifs physiques, de personnes et de procédés pour réaliser des simulations, ndlr) », explique Pauline Llandric à NewsManagers.

Modèles profitables

Axa IM recense environ 250 titres dans l’univers du métavers, le fonds compte actuellement 46 positions. Unity Software, Snap, Meta, Nvidia et Marvell Technology forment les cinq premières lignes du fonds.

Pauline Llandric trouve « rassurant » le fait qu’un certain nombre d’entreprises impliquées dans le métavers disposent déjà d’un modèle d’activité profitable. Une multitude d’entreprises certes petites en termes de capitalisation boursière génèrent du cash et sont solides, souligne-t-elle. « C’est le signe d’un univers très dynamique qui va voir d’autres modèles d’activités se créer à l’avenir. Nous avons fait face à une situation similaire avec notre fonds sur la robotique lors de son lancement en 2015. Les doublons entre les fonds métavers et économie digitale représentent moins de 20% des titres (15% du fonds est similaire à celui du fonds Digital Economy lors de son lancement en 2017, ndlr), ce qui reste peu élevé. »

L'allocation géographique du fonds se porte principalement sur les Etats-Unis, qui demeurent un environnement propice au développement de l’innovation dans le métavers, et sur l'Asie, où Axa IM a identifié des sociétés qui développent les concepts de NFT, jetons non fongibles et de pièces de collections virtuelles. « Au Japon, il existe des concepts novateurs comme des influenceurs virtuels, autrement dit des avatars influenceurs qui ne correspondent pas à une personne réelle », ajoute Pauline Llandric.

ESG sous surveillance

Si le fonds est classé article 8 au sens du règlement européen SFDR et intégrera des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’analyse des titres, le thème du métavers alimente les débats sur l’aspect ESG. L’utilisation du métavers va amener à une plus grosse consommation d’énergie, concède la gérante du fonds, mais cette utilisation sera probablement « contrebalancée par des actions de la part des acteurs comme les sociétés impliquées dans le cloud computing », qu’elle voit conscientes de leur empreinte carbone et disposées à l’améliorer via des objectifs.

Le S et le G seront tout aussi scrutés. « La protection des données et de la vie privée sera un élément important du développement du métavers. La réglementation devra accompagner ces nouveaux environnements. On part d’une page blanche comme pour Internet au début des années 1990 », conclut Pauline Llandric.