Axa IM : " La hausse annoncée des droits de douane se traduira par une hausse de l'inflation "

(AOF) - " Un peu plus de deux mois se sont écoulés depuis l'investiture de Donald Trump, et beaucoup de choses ont déjà changé en termes de politique américaine, dont une grande partie a des implications mondiales. La hausse annoncée des droits de douane se traduira par une hausse de l'inflation et une baisse de la croissance ", signalent Gilles Moëc, chef économiste du groupe Axa et directeur de la recherche d’Axa IM et Chris Iggo, directeur des investissements et président de l’Investment Institute d’Axa IM.

Le changement des alliances géopolitiques entraînera une augmentation des dépenses publiques pour la défense nationale en Europe et ailleurs. Les données macroéconomiques ont commencé à fléchir et les prévisions de bénéfices des sociétés cotées sont en baisse.

" Le véritable scénario baissier pour les États-Unis est que l'incertitude affecte les dépenses, ce qui se traduirait par de nouvelles pertes sur les marchés boursiers. Celles-ci auront à leur tour un impact sur le patrimoine financier des particuliers, et les dépenses seront encore réduites ", soulignent Gilles Moëc et Chris Iggo.

Dans de telles circonstances, une récession peut rapidement s'installer. Dans ce scénario, la Réserve fédérale réduirait les taux d'intérêt dans des proportions beaucoup plus importantes que ce qui est actuellement prévu.

Côté Europe, l'augmentation significative de l'incertitude, en France et en Allemagne, était antérieure à la guerre commerciale 2.0 et de source plus interne (doute sur le modèle de croissance en Allemagne, instabilité politique en France). Désormais, la relance promise par l'Allemagne pour les dix prochaines années et, en France, le retour d'un leadership politique plus clair dans un contexte où dominent les thèmes de défense et des affaires étrangères pourraient compenser certains des vents contraires extérieurs.

" Pour autant, la séquence demeure problématique : les droits de douane sont pour aujourd'hui, les dépenses de défense sont pour demain ", concluent les deux spécialistes.