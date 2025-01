AXA IM: deux nouveaux gérants affectés aux stratégies tech

(AOF) - AXA Investment Managers annonce la nomination de James Dowey et Matthew Ward comme portfolio managers, technology au sein de l’équipe Thematic Equities, qui prend effet immédiatement. Les deux nouveaux gérants seront basés à Londres et se concentreront sur les stratégies technologiques d’AXA IM et rapporteront à Tom Riley, head of global thematic strategies d’AXA IM Core. James Dowey était depuis 2019 co-head of the global innovation team chez Liontrust Asset Management.

Matthew Ward était pour sa part de head of global technology equities et co-head of global and international equities chez Barings, ou il est entré en 2008.