Axa IM Alts : son fonds logistique européen a émis 500 millions d'euros d’obligations vertes
information fournie par AOF 27/11/2025 à 13:24

(AOF) - Axa IM Alts, un des leaders mondiaux en investissements alternatifs avec plus de 188 milliards d’euros d’actifs sous gestion, annonce que son fonds logistique européen phare a émis avec succès 500 millions d'euros d’obligations vertes. Cette deuxième émission d’obligations vertes de ce fonds a été sursouscrite 6,2 fois, avec un carnet d'ordres final de plus de 3,1 milliards d'euros, réunissant un large éventail d'investisseurs européens et institutionnels. L'obligation verte, qui arrive à échéance en 2031, a obtenu la note A- de Fitch et offre un coupon de 3,375%.

Cette émission d'obligations vertes s'inscrit plus largement dans l'ambition d'Axa IM Alts d'influencer positivement les changements sociétaux à travers ses investissements.

