Axa IM Alts nomme un directeur de la clientèle asiatique

(NEWSManagers.com) - Axa Investment Managers Alts, division d’investissements alternatifs d'Axa IM, vient de nommer Lu Gao au rang de directeur de la clientèle asiatique. Basé à Singapour, il sera rattaché à Florence Dard, directrice mondiale de la clientèle. Au sein de ce nouveau poste, il sera chargé de la levée de capital en Asie ainsi que le développement de la base de clients externes.

Lu Gao arrive de Farallon Capital Management, où il était responsable de la relation investisseurs en Asie-Pacifique de 2016 à 2022. Auparavant, il a occupé le même poste chez Och-Ziff Capital Management de 2013 à 2016. Il a également été responsable commercial auprès des institutionnels pour la Chine et Hong Kong chez Amundi de 2012 à 2013 et chez Goldman Sachs AM de 2009 à 2012. Il a démarré sa carrière comme analyste obligataire chez Deutsche Bank AM de 2007 à 2009.