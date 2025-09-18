AXA IM Alts investit dans la société américaine Pantheon Regeneration PBC

(AOF) - AXA IM Alts, spécialiste des investissements alternatifs avec plus de 188 milliards d’euros d’actifs sous gestion, annonce un investissement au capital de Pantheon Regeneration PBC, une entreprise spécialisée dans les solutions fondées sur la nature, qui se concentre notamment sur la restauration des pocosins (tourbières du sud des États-Unis), grâce à des projets de crédits carbone.

L'investissement, via la stratégie de capital naturel et investissemens à impact d'AXA IM Alts, vise à soutenir Pantheon dans le développement de ses activités, notamment la gestion de projets de restauration de tourbières.

AXA IM Alts annonce également sa participation au financement du premier projet de Pantheon, Pocosin Ecological Reserve I (PER I), dont l'objectif est de réhumidifier des tourbières, qui par le passé avaient été drainées, sur 14 500 acres (environ 5 700 hectares) dans le sud-est des États-Unis. En plus de restaurer la fonction hydrologique de ces tourbières, le site sera re-naturalisé, créant ainsi un espace pour les espèces locales menacées et en danger.

"Outre la génération de crédits carbone de haute qualité, les projets de Pantheon visent également à réduire le risque d'incendies, à restaurer l'hydrologie naturelle et à fournir un habitat aux espèces menacées", souligne Alexandre Martin-Min, Head of Natural Capital & Impact Investments chez AXA IM Alts.