AXA : hausse de 6% des primes au T1 avec l'assurance vie et santé

AXA AXAF.PA a fait état mardi d'une hausse de 6% en comparable de ses primes brutes émises et autres revenus au premier trimestre, à 38 milliards d'euros, l'assureur français citant la croissance de l'assurance vie et santé.

Dans ce segment, AXA affiche une hausse de 8% des primes brutes émises et autres revenus, le primes étant en hausse à la fois en assurance vie, avec les contrats en unités de compte, et en assurance santé, grâce à des effets de prix favorables dans toutes les zones géographiques.

En assurance dommages, le groupe déclare une hausse de 4% des primes brutes émises et autres revenus sur la période, porté à la fois par l'assurance des entreprises et l'assurance des particuliers, mais impacté négativement par les primes émises par AXA XL Réassurance, qui reculent de 7% sur les trois premiers mois de l'année.

Le ratio de solvabilité II, une mesure clef de la santé financière d'AXA, est ressorti à 211% au 31 mars, en recul de quatre points de pourcentage depuis le début de l'année.

Le groupe a également dit être en bonne voie pour atteindre en 2026 son objectif de croissance du résultat opérationnel par action entre 6 et 8%.

AXA a par ailleurs dit présenter un nouveau plan stratégique pour la période 2027-2029 le 15 septembre prochain.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)