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AXA: Hausse de 6% des primes au 1er trimestre avec l'assurance vie et santé
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 18:10

Le logo de l'assureur AXA

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AXA a fait ‌état mardi d'une hausse de 6% en comparable de ​ses primes brutes émises et autres revenus au premier trimestre, à 38 milliards d'euros, l'assureur français citant la croissance ​de l'assurance vie et santé.

Dans ce segment, AXA affiche une hausse de ​8% des primes brutes émises ⁠et autres revenus, le primes étant en hausse à ‌la fois en assurance vie, avec les contrats en unités de compte, et en assurance ​santé, grâce à ‌des effets de prix favorables dans toutes ⁠les zones géographiques.

En assurance dommages, le groupe déclare une hausse de 4% des primes brutes émises et autres ⁠revenus sur la ‌période, porté à la fois par l'assurance ⁠des entreprises et l'assurance des particuliers, mais impacté négativement ‌par les primes émises par AXA XL ⁠Réassurance, qui reculent de 7% sur les trois ⁠premiers mois de ‌l'année.

Le ratio de solvabilité II, une mesure clef de ​la santé financière d'AXA, ‌est ressorti à 211% au 31 mars, en recul de quatre points de ​pourcentage depuis le début de l'année.

Le groupe a également dit être en bonne voie pour atteindre ⁠en 2026 son objectif de croissance du résultat opérationnel par action entre 6 et 8%.

AXA a par ailleurs dit présenter un nouveau plan stratégique pour la période 2027-2029 le 15 septembre prochain.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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