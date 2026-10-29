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AXA: Hausse de 5% des primes à neuf mois avec l'assurance vie et santé
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 18:06

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Logo de la compagnie d'assurance et de la banque AXA Belgium S.A.

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par Augustin Turpin et Jemima Denham

AXA a ‌fait état jeudi d'une hausse de 5% sur un an des primes ​sur les neuf premiers mois de l'année, l'activité "vie et santé" de l'assureur français, soutenue par ses produits d'épargne et la dynamique des contrats en ​unité de compte, ayant compensé une croissance plus limitée dans l'assurance dommages.

Le groupe publie des ​primes brutes émises et autres revenus ⁠de 93 milliards d'euros sur la période, la croissance en assurance ‌dommages s'établissant à +3%, contre +7% dans l'assurance vie et santé.

Selon un communiqué du groupe, cette dernière a bénéficié de la croissance ​des produits d'épargne adossés ‌à l'actif général (+9%), des contrats en unités de ⁠compte (+9%), de la prévoyance (+5%) en raison de fortes ventes à Hong Kong et au Japon, et de la santé (+7%), portée par la hausse des ⁠tarifs.

Dans l'assurance dommages, ‌la bonne dynamique chez les particuliers, soutenue par des effets ⁠prix favorables et une hausse des volumes, a compensé une baisse ‌de 1% chez AXA XL Assurance et de 9% chez ⁠AXA XL Réassurance, le groupe citant un contexte de ⁠baisses tarifaires.

"En assurance dommages ‌des particuliers et en assurance dommages des entreprises hors XL, nous avons ​enregistré une croissance globale de ‌6%", souligne Alban de Mailly Nesle, directeur financier d'AXA, cité dans le communiqué.

Le ratio de solvabilité ​II du groupe ressort à 213% au 30 septembre 2026, en baisse de 5 points par rapport à la fin juin, ⁠en raison principalement d'une augmentation de la volatilité des taux, de la hausse des anticipations d'inflation dans la zone euro, de l'élargissement des spreads souverains et d'un impact additionnel résultant d'effets croisés, selon le communiqué.

AXA confirme par ailleurs ses objectifs financiers annuels.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Jemima Denham, ​édité par Diana Mandiá)

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