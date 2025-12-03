 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 104,00
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AXA finalise avec succès son offre d'actionnariat salarié 2025
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 18:21

AXA annonce avoir achevé avec succès son opération d'actionnariat salarié "Shareplan 2025", marquée par un abondement exceptionnel pour le 40e anniversaire de la marque. Le groupe fait savoir que 42 000 collaborateurs dans 40 pays, soit plus de 36% des salariés éligibles, ont souscrit à l'offre. L

a collecte atteint près de 435 MEUR, correspondant à l'émission d'environ 13 millions d'actions nouvelles, soit 0,60% du capital, portant le total à 2 136 232 264 actions. Le groupe prévoit de racheter puis d'annuler ces actions afin de neutraliser la dilution, sous réserve des autorisations réglementaires. À l'issue de l'opération, les salariés détiennent 4,82% du capital et 6,61% des droits de vote.
Thomas Buberl, Directeur général d'AXA, souligne que le succès de Shareplan 2025 témoigne de la confiance des collaborateurs dans la stratégie et le développement du Groupe et "reflète une culture d'entreprise axée sur le partage de la valeur".

Valeurs associées

AXA
38,1900 EUR Euronext Paris -1,04%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank