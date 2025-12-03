AXA finalise avec succès son offre d'actionnariat salarié 2025
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 18:21
a collecte atteint près de 435 MEUR, correspondant à l'émission d'environ 13 millions d'actions nouvelles, soit 0,60% du capital, portant le total à 2 136 232 264 actions. Le groupe prévoit de racheter puis d'annuler ces actions afin de neutraliser la dilution, sous réserve des autorisations réglementaires. À l'issue de l'opération, les salariés détiennent 4,82% du capital et 6,61% des droits de vote.
Thomas Buberl, Directeur général d'AXA, souligne que le succès de Shareplan 2025 témoigne de la confiance des collaborateurs dans la stratégie et le développement du Groupe et "reflète une culture d'entreprise axée sur le partage de la valeur".
Valeurs associées
|38,1900 EUR
|Euronext Paris
|-1,04%
