Axa fait évoluer son équipe de direction

(AOF) - Axa annonce des évolutions au sein de son équipe de direction. Ces changements seront effectifs à partir du 1er décembre 2025. Guillaume Borie, membre du comité de direction, jusqu’à présent directeur général d’Axa France, est nommé directeur finance, stratégie, souscription, risques et technologie du groupe. Il continuera de rapporter à Thomas Buberl, directeur général d’Axa et assumera les responsabilités de Frédéric de Courtois.

Par ailleurs, Matthieu Caillat, jusqu'à présent directeur des opérations et membre du comité de direction d'Axa XL, est nommé directeur technologie et IA du groupe, et succède à Alexander Vollert en tant que directeur général d'Axa Group Opérations. Il rejoint le comité de direction d'Axa et rapportera à Guillaume Borie.

Mathieu Godart, jusqu'à présent directeur général Axa IARD & Partenariats d'Axa France et membre du comité exécutif d'Axa France, est nommé directeur général d'Axa France et membre du comité de direction d'AXA. Il rapportera à Thomas Buberl.

Karima Silvent, membre du comité de direction d'Axa, jusqu'ici directrice des ressources humaines d'Axa, est nommée secrétaire générale adjointe du groupe, en charge des ressources humaines, de la conformité, de l'audit, d'Axa EssentiALL et du GIE Axa. Elle rapportera à George Stansfield, directeur général adjoint du groupe et secrétaire général.

Points-clés

- Numéro un mondial de l’assurance des entreprises, et n° 1 européen de l’assurance des particuliers, né en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 110 Mds€, réparti entre la France (26 %), le reste de l'Europe (36 %), AXA XL (dommages pour les entreprises, 18 %) et l'Asie, Afrique, EME & Latam (17 %) ;

- Deux grandes activités à poids égal : l’assurance dommages pour 51 % l’assurance vie & santé pour 49 % ;

- Double ambition d’une croissance organique durable et d’un renforcement sur les marchés cibles, attentive à l’adéquation de la gestion des risques et - l’appétence aux risques,

- Capital éclaté, avec une part d'actionnariat salarié de 4,34 % (6,16 % de droits de vote), derrière les mutuelles AXA (15,65 % et 26,02 %), Antoine Gosset-Grainville présidant le conseil de 15 administrateurs, Thomas Buberl étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Unlock the future » :

- recentrage sur l’assurance

- cession à BNP Paribas des activités de gestion d’actifs, pour un montant de 5,1 Mds€, assortie d’un accord stratégique de disposition par BNP Paribas de services d’investissement,

- cession des actifs bancaires belges à Crelan Banque, assortie d’un accord de distribution d’assurance-dommages et d’une prise de participation de 9,9 %

- priorité à la croissance organique et au déploiement des réseaux de distribution,

- adaptation de la direction globale de souscription aux risques cyber et climatiques,

- double appréciation systématique des processus clés et amélioration des marges en dommages des particuliers et, au Royaume-Uni, en santé,

- innovation nourrie par des investissements massifs dans les données et l’intelligence artificielle : écosystème Axa Next de 8 unités d’anticipation et gestion des risques émergents et mondiaux, simplification de l’expérience des clients, focus sur les initiatives BtoB avec la plateforme Digital Commercial pour les entreprises ;

- Stratégie environnementale net zéro 2050 avec 2 objectifs intermédiaires :

- 2026 : soutien au financement de la transition via 5 Mds€ d’investissements par an, montée en puissance de l’assurance dommages avec 6 Mds€ de primes nouvelles et de l’assurance inclusive, portée à 20 M€,

- 2030 : réduction de 50 % de l’intensité carbone de l’actif général du groupe et sortie totale du secteur du charbon dans l’OCD

- lutte pour la biodiversité par des politiques de souscription et d’investissements ;

- Capacité à faire accepter de forts relèvements de tarifs (2024 et 2025) en assurance-dommages des particuliers, à maintenir le ratio combiné à l’égard des risques de catastrophe naturelle et, en assurance-vie et santé, à acquérir des affaires nouvelles et retenir les contrats ;

- Situation financière solide : 49,9 Mds€ de fonds propres avec ratio d’endettement de 20,6 % et gestion de trésorerie supérieure à 7 Mds€, le ratio de solvabilité II revenant à 216 %,

Défis

- Suivi des indicateurs de profitabilité en dommages et vie & santé (90,9 % et 98,9 %) ;

- Après une hausse de 7 % des revenus au 1 er trimestre, objectif 2025 : amélioration de 6 à 8 % du bénéfice opérationnel par action, rentabilité opérationnelle des capitaux propres portée de 14 à 16 % et 21 Mds€ cumulés de remontée de trésorerie ;

- Anticipations 2025-2026 :

- montée en puissance de l’assurance dommages avec 6 Mds€ de primes nouvelles et de l’assurance inclusive, portée à 20 M€,

- croissance du résultat opérationnel par action de 6 % à 8 % par an et rentabilité opérationnelle des capitaux propres de 14 % à 16 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,15 € et lancement, après cession effective d’AXA IM, d’un programme de rachat d’actions de 1,2 Md€, dans le cadre de la politique de distribution -75 % du résultat, dont 15 % en rachats d’actions, avec engagement d’un dividende au moins égal à celui de l’exercice antérieur.