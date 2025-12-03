Axa, Exosens, Spie...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Axa

Axa a annoncé avoir finalisé avec succès son offre d'actionnariat salarié " Shareplan 2025 ", lancée en septembre 2025 et comprenant un abondement exceptionnel pour marquer le 40ème anniversaire de la marque Axa. Près de 42 000 collaborateurs issus de 40 pays, représentant plus de 36 % de l'effectif salarié concerné, ont souscrit au Shareplan 2025. La souscription totale au Shareplan 2025 s'élève à environ 435 millions d'euros, correspondant à l'émission de près de 13 millions d'actions nouvelles, soit 0,60 % du capital de l'assureur.

Derichebourg

Le spécialiste du recyclage des métaux signalera ses résultats annuels.

Exosens

Exosens (société mondiale des technologies d'amplification, de détection et d'imagerie) et Theon International (spécialiste dans le développement et la fabrication de systèmes de vision nocturne et d'imagerie thermique personnalisables pour les applications de défense et de sécurité) ont prolongé leur accord commercial de long terme portant sur l'approvisionnement de tubes intensificateurs de lumière. Cet accord, qui devait initialement prendre fin en 2027, a désormais été prolongé de trois années supplémentaires, couvrant les livraisons jusqu'à la fin de l'année 2030.

Spie

Spie annonce la nomination de Lukasz Nowiński au poste de directeur général de Spie en Europe centrale. Il succède à Pawel Skowroński, à compter du 1er janvier 2026. PDG d'Assa Abloy pendant 5 ans, Lukasz Nowiński a rejoint Spie en 2017 après l'acquisition d'Agis Group, dont il était le PDG depuis 2012. Il a ensuite dirigé l'équipe Acquisition de Spie en Europe centrale et réussi la réalisation de 5 acquisitions, avant de devenir le directeur général de Spie en Pologne en 2024.

Oeneo

Le spécialiste en tonnellerie et bouchage du vin précisera ses résultats du premier semestre.

OKwind

Groupe OKwind, spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d'énergie dédiés à l'autoconsommation, engage un plan de transformation. Celui-ci vise à consolider ses fondamentaux et renforcer sa compétitivité dans un environnement conjoncturel exigeant pour la filière solaire (nouvelles contraintes, contexte politique incertain, tarif de l'électricité au plus bas).