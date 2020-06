Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axa et Western Union lancent un partenariat Reuters • 18/06/2020 à 18:12









PARIS, 18 juin (Reuters) - La compagnie d'assurance Axa AXAF.PA a annoncé jeudi le lancement d'une collaboration avec Western Union WU.N afin de proposer des produits d'assurance aux utilisateurs de cette société spécialisée dans les transferts de fonds. "En combinant assurance et services de transfert d'argent, les deux groupes contribueront à mieux couvrir les travailleurs migrants et leurs familles dans leur pays d'origine", ajoutent les deux compagnies dans un communiqué conjoint. Un projet pilote lancé cette semaine en France va ainsi permettre aux utilisateurs de la plateforme westernunion.com de souscrire une assurance-vie et invalidité. En cas de décès ou d'invalidarité d'un expéditeur de fonds ayant souscrit cette assurance, la personne désignée par ses soins recevra un paiement. (Nicolas Delame et Henri-Pierre André)

Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.73%