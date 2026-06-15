AXA et d'autres assureurs bien orientés avec le soutien de Berenberg

(Zonebourse.com) - Le titre AXA gagne 1,5% à 41,5 EUR et surperforme ainsi légèrement le CAC 40 ( 1%), aidé par des propos favorables de Berenberg qui réitère son conseil "achat" sur le titre de l'assureur français, avec un objectif de cours relevé de 57,4 EUR à 77,1 EUR.
"Nous pensons que les cours actuels des actions ne rendent pas justice aux améliorations des modèles d'affaires et des finances des quatre grands assureurs composites européens que sont Allianz, AXA, Generali et Zurich Insurance Group", explique le courtier dans sa note.
Le titre de cette étude sectorielle (" revaluing the composites ") expose sa thèse d'investissement, à savoir que la valorisation de référence pour ces actions devrait correspondre à un PER (ratio cours sur BPA) consensuel d'environ 20 fois les bénéfices par action de 2028, contre environ 12 fois actuellement.
Aussi, Berenberg maintient sa recommandation "achat" sur AXA, mais également sur ses trois homologues, avec des objectifs de cours relevés de 504 EUR à 684 EUR pour l'allemand Allianz ( 1,3% à Francfort), de 45,4 EUR à 71 EUR pour l'italien Generali ( 1,5% à Milan), et de 711 CHF à 902 CHF pour Zurich Insurance ( 1% à Zurich).
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