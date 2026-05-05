AXA enregistre une hausse de 6% des primes brutes à 38,0 milliards d'euros
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 18:07
Le total des primes brutes émises et autres revenus de l'assurance Dommages est en hausse de 4% à 21,5 milliards d'euros.
Dans l'Assurance vie et santé, le total des primes brutes émises et autres revenus est en hausse de 8% à 16,5 milliards d'euros.
La marge sur service contractuel des affaires nouvelles vie et santé est en hausse de 4% et la collecte nette de 2,7 milliards d'euros.
Le ratio de Solvabilité II s'établit à 211% au 31 mars 2026. Au 1er janvier 2026, le ratio de Solvabilité s'établissait à 215%.
Au niveau des perspectives, le groupe indique être en bonne voie pour atteindre une croissance du résultat opérationnel par action en haut de la fourchette cible de 6 à 8% pour 2026.
AXA présentera son nouveau plan stratégique pour 2027-2029 le 15 septembre 2026.
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