Axa en "négociations exclusives" pour céder le gestionnaire d'actifs Axa IM à BNP Paribas

( AFP / MARCO BERTORELLO )

L'assureur français Axa, qui a dégagé un bénéfice net en hausse au premier semestre, a annoncé jeudi entrer en "négociations exclusives" en vue de céder Axa IM à BNP Paribas, pour 5,4 milliards d'euros, ce qui lui permettra de se désengager de la gestion d’actifs.

"L’alliance d’Axa IM avec BNP Paribas donnerait naissance à un acteur européen de la gestion d'actifs de premier plan" avec des actifs sous gestion totalisant 1.500 milliards d’euros, indique l'assureur dans un communiqué.

Axa et BNP Paribas prévoient d'établir un accord stratégique de long terme par lequel BNP Paribas fournira des services de gestion d'investissement à Axa.

Cette cession qui "permettra de se désengager du segment de la gestion d'actifs" s'inscrit dans la stratégie du groupe "visant à simplifier son modèle d'activité et à se concentrer sur ses activités d'assurance", assure-t-il et plus particulièrement, les activités Vie, Epargne et Retraite d'Axa.

Axa renforce également sa présence dans l'assurance dommages pour les particuliers en Italie avec l'acquisition du groupe Nobis. Le montant initial versé pour l'acquisition s'élèvera à environ 500 millions d'euros: "423 millions d'euros, avec un complément de prix d'acquisition potentiel pouvant atteindre 55 millions d'euros", souligne le groupe.

Avec l'achat de l'assureur italien Nobis, Axa aura dépensé plus de 2 milliards d'euros pour l'acquisition de quatre entreprises depuis 2022.

Axa a également publié ses résultats pour le premier semestre, marqués par une hausse de 5% à 4 milliards d'euros du bénéfice et, et de 7% à 59,8 milliards d'euros de son chiffre d'affaires qui comprend également les primes brutes émises.

"Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre un objectif de croissance du résultat opérationnel par action pour 2024 qui soit en ligne avec notre cible de 6% à 8%", a indiqué Thomas Buberl, directeur Général d'Axa, cité dans un communiqué.