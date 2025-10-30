Axa, Elis, Viridien... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Axa

Axa a dévoilé des primes brutes émises et autres revenus en hausse de 6%, à 89,4 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année. La progression est ressortie à 7% en données comparables, soutenue par les primes en assurance vie et santé, qui ont progressé de 9% à 42,3 milliards d'euros. L'assureur a bénéficié d'une progression de 11% en assurance vie à 25,1 milliards d'euros, "reflétant une hausse des primes en prévoyance (+11%) en raison de fortes ventes à Hong Kong, en Suisse et au Japon, en unités de compte (+17%)".

Carmat

Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde présentera ses résultats du premier semestre.

Elis

Elis a publié un chiffre d'affaires en progression de 5,3%, à 1,248 milliard d'euros au troisième trimestre, ou en hausse de 4,2% en organique. L'activité a été portée par une bonne saisons estivale solide dans l'Hôtellerie-Restauration en France (+4,2%) et en Europe du Sud (+12,6%). Le leader mondial des services circulaires a également poursuivi sa stratégie de petites acquisitions ciblées, qui ont contribué à hauteur de 1,7% à la croissance des revenus publiés pour la période de juillet à septembre.

GTT

Le groupe livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Imerys

Le chiffre d'affaires d'Imerys recule de 1,3% en organique au troisième trimestre 2025, à 827 millions d'euros, du fait d'une activité industrielle atone en Europe et de la faible demande en Amérique du Nord. Sur cette période, l'Ebitda ajusté a diminué de 5,7% en organique, à 140 millions d'euros sur un an, soit une marge de 16,9%, contre 17,4% un an avant. Cet Ebitda ajusté a été impacté par la baisse des volumes et les effets de change (-10 millions d'euros) qui ont été partiellement compensés par un rapport prix/coût positif.

Neolife

Le spécialiste des éco-matériaux issus des technologies vertes annoncera ses résultats du premier semestre.

Saint-Gobain

A données comparables, les revenus de Saint-Gobain ont légèrement reculé de 0,2%, à 11,424 milliards d'euros au troisième trimestre. A structure réelle, ils sont en repli de 1,3%. Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, ces données affichent des variations respectives de -0,4 et +0,7%, pour un chiffre d'affaires total de 35,276 milliards d'euros. A structure réelle, entre juillet et septembre, l'activité a été portée par la zone Asie-Pacifique (+1%), l'Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique (+2,3%).

Scor

Le réassureur publiera ses résultats du troisième trimestre.

Spie

Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

TF1

Sur la période de juillet à septembre, TF1 a vu son chiffre d'affaires consolidé s'apprécier de 1,7%, à 496 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant s'est affaissé de 10%, à 59 millions d'euros. De son côté, le bénéfice net part du groupe (dont surtaxe exceptionnelle) a reculé de 5%, à 44 millions d'euros. Sur neuf mois, les revenus consolidés s'affichent en très légère progression de 0,5%, à 1,598 milliard d'euros, le résultat opérationnel courant a diminué de 14%, à 182 millions d'euros.

Viridien

Le chiffre d'affaires des activités de Viridien s'élève à 313 millions de dollars au troisième trimestre 2025, en hausse de 27% sur un an, avec une contribution positive de l'ensemble des activités (data, digital and energy transition et sensing and monitoring). L'Ebitda ajusté des activités ressort à 167 millions de dollars sur ce trimestre en progression de 70% sur un an, soit une marge de 53% (contre 40% au troisième trimestre 2024). Le cash-flow net de 53 millions de dollars généré au troisième trimestre, porte le cumul à fin septembre à 62 millions de dollars.

Wavestone

Au deuxième trimestre de l'exercice 2025/26, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 226,4 millions d'euros, en hausse de 0,4%. Il a reculé de 0,3% à périmètre et taux de change constants. Le groupe de conseil rappelle que le cabinet de conseil français, Wivoo, est consolidé depuis le 1er juin 2025. Le taux d'utilisation, un indicateur d'activité dans le secteur, est resté sous pression au premier semestre pour s'établir à 71%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice précédent.