AXA: création d'une équipe de réassurance cédée unifiée information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - AXA fait part de la création d'une équipe de réassurance cédée unifiée, effective à partir du 1er juillet, intégrant les équipes du groupe et d'AXA XL, pour 'des opérations rationalisées et une exécution stratégique cohésive'.



'Cet alignement stratégique nous permet de réduire la duplication, d'améliorer notre présence sur le marché et d'assurer une communication fluide à travers nos opérations mondiales', explique Guy Van Hecke qui dirigera l'équipe ainsi constituée.



Il continuera de rapporter à Nancy Bewlay, directrice générale de la souscription du groupe, et maintiendra une ligne de reporting matricielle auprès de Scott Gunter, directeur général d'AXA XL, pour les responsabilités liées à AXA XL.





Valeurs associées AXA 42,0400 EUR Euronext Paris +0,38%