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AXA conclut une convention de rachat d'actions dans le cadre du programme de rachat d'actions d'un montant maximal de €1,6 milliard
information fournie par Reuters23/02/2024 à 18:04

AXA SA AXAF.PA :

* CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE RACHAT D'ACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS D'AXA D'UN MONTANT MAXIMAL DE EUR 1,6 MD

* A CONCLU CE JOUR UNE CONVENTION DE RACHAT D’ACTIONS AVEC UN PRESTATAIRE DE SERVICES D’INVESTISSEMENT

* CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE AXA S’ENGAGE À RACHETER SES PROPRES ACTIONS POUR UN MONTANT MAXIMUM DE EUR 1,6 MD

* LA CONVENTION DE RACHAT D’ACTIONS SERA EXÉCUTÉE CONFORMÉMENT AUX TERMES DE L’AUTORISATION EN VIGUEUR TELLE QU’ACCORDÉE PAR L'AG ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

* IL EST PRÉVU QUE LE RACHAT D’ACTIONS DÉBUTE LE 26 FÉVRIER 2024 ET SE TERMINE AU PLUS TARD LE 5 AOÛT 2024

* POUR CHAQUE JOUR DE LA PÉRIODE DE RACHAT, LE PRIX PAR ACTION À PAYER PAR AXA SERA DÉTERMINÉ SUR LA BASE DU COURS MOYEN DE L’ACTION PONDÉRÉ PAR LES VOLUMES

* AXA CONFIRME SON INTENTION D’ANNULER TOUTES LES ACTIONS AINSI RACHETÉES DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Texte original: http://tinyurl.com/4yzmrwn4 Pour plus de détails, cliquez sur AXAF.PA

(Gdansk Newsroom)

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