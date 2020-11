Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axa compte recapitaliser sa filiale XL à hauteur d'un milliard d'euros Reuters • 03/11/2020 à 18:29









AXA COMPTE RECAPITALISER SA FILIALE XL À HAUTEUR D'UN MILLIARD D'EUROS PARIS (Reuters) - Axa a indiqué mardi avoir enregistré une baisse de 8% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année et prévoit de recapitaliser sa filiale XL spécialisée dans l'assurance dommages des grandes entreprises à hauteur d'un milliard d'euros. Le numéro deux de l'assurance en Europe, après l'allemand Allianz, indique dans un communiqué que ses revenus ont atteint 73,4 milliards d'euros à fin septembre contre 79,7 milliards un an plus tôt. Axa dit également que le nouveau confinement en France lié à la deuxième vague d'infections au coronavirus ne devrait avoir qu'un impact limité sur ses comptes. Le groupe maintient du coup que la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 et ses conséquences économiques devraient lui coûter 1,5 milliard d'euros sur son résultat opérationnel 2020. Lors d'une conférence téléphonique, Etienne Bouas-Laurent, le directeur financier d'Axa, a également fait savoir que la recapitalisation d'Axa XL visait notamment à compenser les pertes liées à la pandémie. (Maya Nikolaeva et Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AXA Euronext Paris +3.89% ALLIANZ XETRA +4.27%