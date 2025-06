AXA: cinq transactions CLO pour AXA IM Alts au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - AXA IM Alts annonce avoir conclu cinq transactions dans le cadre de son activité de gestion de CLO (Managed Collateralised Loan Obligation) au cours du premier semestre 2025, pour un montant d'environ deux milliards de dollars.



Les deux dernières clôtures, finalisées ce mois-ci, comprennent un CLO américain 'Allegro XVII', avec 500 millions de dollars le 18 juin, et la réinitialisation d'un CLO européen 'Adagio X', doté de 330 millions d'euros le 24 juin.



Selon AXA IM Alts, ces transactions ont suscité la demande 'd'un large éventail d'investisseurs réguliers et nouveaux, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que dans l'ensemble de la structure du capital'.



'Ces transactions ont eu lieu dans un contexte de volatilité récente des marchés et reflètent l'intérêt continu des investisseurs pour la classe d'actifs CLO, qui a connu des environnements de marché variables', souligne la société de gestion.







