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AXA annonce un partenariat stratégique avec Publicis Sapient
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 08:11
Ajouter Boursorama à vos sources

AXA SA AXAF.PA :

* ANNONCE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC PUBLICIS SAPIENT

* VISE À POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DU "GLOBAL AI HUB" AFIN DE PERMETTRE LE DÉPLOIEMENT D'AGENTS IA À L'ÉCHELLE DU GROUPE

Texte original nNDL7NjSTr

Pour plus de détails, cliquez sur AXAF.PA

(Gdansk Newsroom)

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