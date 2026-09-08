AXA annonce un partenariat stratégique avec Publicis Sapient

AXA SA AXAF.PA :

* ANNONCE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC PUBLICIS SAPIENT

* VISE À POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DU "GLOBAL AI HUB" AFIN DE PERMETTRE LE DÉPLOIEMENT D'AGENTS IA À L'ÉCHELLE DU GROUPE

Texte original nNDL7NjSTr

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(Gdansk Newsroom)