AXA annonce le placement d'obligations Tier 1 de 750 ME et d'obligations Tier 2 de 750 ME
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 07:41
Ces émissions s'inscrivent dans le cadre du plan de financement du Groupe AXA et seront utilisées pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement d'une partie de la dette en cours du Groupe AXA.
Le règlement-livraison des billets devrait avoir lieu le 16 octobre 2025.
Les billets restreints de catégorie 1 seront assortis d'un taux d'intérêt annuel fixe de 5,125 % jusqu'au 16 mars 2032. Les billets Tier 2 auront un taux d'intérêt annuel fixe de 4,125 % jusqu'au 24 juillet 2036.
Valeurs associées
|40,2100 EUR
|Euronext Paris
|+0,10%
