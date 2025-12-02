Axa annonce la première clôture du Fonds de développement de la résilience des infrastructures

(AOF) - Axa , en collaboration avec l'Insurance Development Forum (IDF), a annoncé la première clôture du Fonds de développement de la résilience des infrastructures (IRDF). 340 millions de dollars ont été levés. Géré par Global Infrastructure Partners (GIP), une filiale de BlackRock, l'IRDF repose sur le plan directeur pour le développement de la résilience des infrastructures élaboré au cours des deux dernières années par les membres de l'IDF, dont AXA, Convex, Generali, Sscor, Swiss Re et Zurich.

L'assureur rappelle que la mission centrale de l'IDF est de combler les lacunes en matière de protection contre les catastrophes naturelles et de renforcer la résilience des communautés vulnérables dans les marchés émergents et les économies en développement.

Ce fonds de dette investira dans des projets d'infrastructures commerciales de petite à moyenne taille à travers l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique. Son objectif est de constituer un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructure résilients, notamment dans les domaines de l'eau propre et de la gestion de l'eau, de la gestion des déchets, de l'énergie, des transports, des hôpitaux, de l'infrastructure numérique et d'autres actifs essentiels.

Le fonds offre aux investisseurs un accès à un pool combiné de dettes senior et mezzanine, avec pour objectif de générer des rendements attrayants ajustés au risque, des flux de trésorerie prévisibles, tout en contribuant à des résultats sociaux et environnementaux positifs.

La levée de fonds se poursuivra jusqu'en 2026, avec l'ambition d'attirer des capitaux supplémentaires de la part d'assureurs et d'autres investisseurs institutionnels.

Points-clés

- Numéro un mondial de l’assurance des entreprises, et n° 1 européen de l’assurance des particuliers, né en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 110 Mds€, réparti entre la France (26 %), le reste de l'Europe (36 %), AXA XL (dommages pour les entreprises, 18 %) et l'Asie, Afrique, EME & Latam (17 %) ;

- Deux grandes activités à poids égal : l’assurance dommages pour 51 % l’assurance vie & santé pour 49 % ;

- Double ambition d’une croissance organique durable et d’un renforcement sur les marchés cibles, attentive à l’adéquation de la gestion des risques et - l’appétence aux risques,

- Capital éclaté, avec une part d'actionnariat salarié de 4,34 % (6,16 % de droits de vote), derrière les mutuelles AXA (15,65 % et 26,02 %), Antoine Gosset-Grainville présidant le conseil de 15 administrateurs, Thomas Buberl étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Unlock the future » :

- recentrage sur l’assurance

- cession à BNP Paribas des activités de gestion d’actifs, pour un montant de 5,1 Mds€, assortie d’un accord stratégique de disposition par BNP Paribas de services d’investissement,

- cession des actifs bancaires belges à Crelan Banque, assortie d’un accord de distribution d’assurance-dommages et d’une prise de participation de 9,9 %

- priorité à la croissance organique et au déploiement des réseaux de distribution,

- adaptation de la direction globale de souscription aux risques cyber et climatiques,

- double appréciation systématique des processus clés et amélioration des marges en dommages des particuliers et, au Royaume-Uni, en santé,

- innovation nourrie par des investissements massifs dans les données et l’intelligence artificielle : écosystème Axa Next de 8 unités d’anticipation et gestion des risques émergents et mondiaux, simplification de l’expérience des clients, focus sur les initiatives BtoB avec la plateforme Digital Commercial pour les entreprises ;

- Stratégie environnementale net zéro 2050 avec 2 objectifs intermédiaires :

- 2026 : soutien au financement de la transition via 5 Mds€ d’investissements par an, montée en puissance de l’assurance dommages avec 6 Mds€ de primes nouvelles et de l’assurance inclusive, portée à 20 M€,

- 2030 : réduction de 50 % de l’intensité carbone de l’actif général du groupe et sortie totale du secteur du charbon dans l’OCD

- lutte pour la biodiversité par des politiques de souscription et d’investissements ;

- Capacité à faire accepter de forts relèvements de tarifs (2024 et 2025) en assurance-dommages des particuliers, à maintenir le ratio combiné à l’égard des risques de catastrophe naturelle et, en assurance-vie et santé, à acquérir des affaires nouvelles et retenir les contrats ;

- Niveau de provisionnement élevé ;

- Situation financière solide : 49,9 Mds€ de fonds propres avec ratio d’endettement de 20,6 % et gestion de trésorerie de + 7 Mds€, le ratio de solvabilité II augmentant à 220 % à fin juin,

Défis

- Suivi des indicateurs de profitabilité en dommages et vie & santé (90,9 % et 98,9 %) ;

- Après une hausse de 7 % des revenus au 1 er trimestre, objectif 2025 : amélioration de 6 à 8 % du bénéfice opérationnel par action, rentabilité opérationnelle des capitaux propres portée de 14 à 16 % et 21 Mds€ cumulés de remontée de trésorerie ;

- Anticipations 2025-2026 :

- montée en puissance de l’assurance dommages avec 6 Mds€ de primes nouvelles et de l’assurance inclusive, portée à 20 M€,

- croissance du résultat opérationnel par action de 6 % à 8 % par an et rentabilité opérationnelle des capitaux propres de 14 % à 16 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,15 € et lancement, après cession effective d’AXA IM, d’un programme de rachat d’actions de 1,2 Md€, dans le cadre de la politique de distribution -75 % du résultat, dont 15 % en rachats d’actions, avec engagement d’un dividende au moins égal à celui de l’exercice antérieur.