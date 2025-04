AXA: a finalisé l'acquisition de Nobis en Italie information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 18:20









(CercleFinance.com) - AXA a annoncé la finalisation de l'acquisition de Gruppo Nobis (Nobis).



Nobis est une compagnie d'assurance IARD principalement destinée aux particuliers en Italie. La société a réalisé 0,6 milliard d'euros de primes brutes émises et un résultat net de 34 millions d'euros en 2024.



L'acquisition s'élèvera à 423 millions d'euros, avec un complément de prix potentiel pouvant aller jusqu'à 55 millions d'euros.



L'opération se traduira par un impact de -1 point sur le ratio Solvabilité II du Groupe AXA au deuxième trimestre 2025 souligne le groupe.





Valeurs associées AXA 40,0000 EUR Euronext Paris +1,52%