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AWS va soutenir l'IA agentique de Meta avec ses puces Graviton
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 15:07

Amazon Web Services (AWS) fait part de la signature d'un accord avec Meta pour déployer à grande échelle des processeurs AWS Graviton, étendant ainsi leur partenariat de longue date alors que le géant des réseaux sociaux développe sa prochaine génération d'IA.

"L'accord reflète un changement dans la manière dont l'infrastructure d'IA est construite : bien que les GPU restent essentiels pour l'entraînement de grands modèles, l'essor de l'IA agentique crée une demande massive pour des charges de travail gourmandes en CPU", explique AWS.

Selon le géant technologique, sa dernière génération de processeurs serveurs Graviton5 est conçue spécialement pour ces charges, donnant à Meta la puissance de traitement nécessaire pour les exécuter efficacement à grande échelle.

Les puces alimenteront diverses charges de travail chez Meta, ce travail nécessitant une infrastructure capable de gérer des milliards d'interactions tout en coordonnant des flux de travail complexes et en plusieurs étapes d'agents.

S'appuyant sur la relation de longue date de Meta avec AWS et l'utilisation à grande échelle d'Amazon Bedrock, le déploiement commence avec des dizaines de millions de coeurs Graviton, avec la flexibilité de s'étendre à mesure que les capacités d'IA de Meta grandissent.

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