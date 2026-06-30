AWS, la branche d'Amazon, consacre 1 milliard de dollars à la création d'une nouvelle unité dédiée aux ingénieurs spécialisés dans l'IA embarquée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Greg Bensinger

AMZN.O , d’Amazon, a annoncé mardi la création d’une nouvelle division au sein de sa branche de cloud computing Amazon Web Services (AWS). Celle-ci emploiera des ingénieurs dits “déployés sur site”, qui seront intégrés chez les clients afin de les aider à adopter plus rapidement et plus efficacement des logiciels d’intelligence artificielle.

L’entreprise consacre une enveloppe initiale d’un milliard de dollars à cette initiative, dont l’objectif est d’envoyer cinq à six équipes d’ingénieurs chez les clients pour des missions de 45 jours, a déclaré Francessca Vasquez, vice-présidente d’AWS chargée de l’ingénierie et des services d’IA de pointe.

“Nous constatons une demande très forte de la part de clients qui sollicitent notre aide pour véritablement intégrer des modèles d’IA agentique dans leurs flux de travail”, a déclaré Mme Vasquez lors d’un entretien précédant l’annonce. Les ingénieurs déployés sur site sont des professionnels polyvalents qui travaillent directement aux côtés des clients, gèrent les dynamiques internes et écrivent du code de qualité production afin de garantir que les modèles produisent les résultats escomptés.

Amazon arrive un peu tard sur le marché. Palantir Technologies dispose de sa propre unité d’ingénierie déployée sur site depuis bien plus d’une décennie, et d’autres entreprises telles que Salesforce, Anthropic et Google Cloud proposent également leurs propres versions de ce service. L’ingénierie sur site constitue une rare lueur d’optimisme parmi les entreprises technologiques qui ont procédé à des suppressions d’emplois dans un contexte d’expansion rapide de l’IA. Le directeur général de Box, Aaron Levie, a déclaré dans un message publié sur LinkedIn en mai que les ingénieurs sur site étaient “en passe de devenir l’un des métiers les plus recherchés dans le secteur technologique”. Et entre 2023 et 2025, la demande d’ingénieurs déployés sur le terrain et de postes similaires a été multipliée par 42, selon un rapport LinkedIn publié en début d’année. AWS a indiqué qu’elle prévoyait de compter “des milliers” d’employés au sein de cette nouvelle unité, sans donner plus de détails, et qu’elle recruterait en externe pour pourvoir certains postes tout en effectuant des mutations internes pour d’autres. Amazon a supprimé plus de 30 000 postes administratifs depuis octobre.

Amazon a annoncé la création de cette nouvelle unité dans le cadre d’un événement client de deux jours à Washington, où la société devrait faire d’autres annonces concernant ses offres cloud destinées au secteur public.

Selon Mme Vasquez, le succès de cette nouvelle unité se mesurera à la rapidité avec laquelle les clients pourront développer un nouveau produit ou acquérir de nouvelles compétences grâce à l’aide des ingénieurs d’Amazon déployés sur le terrain. “Nous voulons nous assurer que ces clients tirent profit de cette collaboration plus rapidement que ce à quoi ils sont habitués dans le cadre d’activités menées sous forme de projets”, a-t-elle déclaré.

Amazon a indiqué que parmi ses premiers clients figuraient la National Basketball Association et Ricoh, une entreprise d’électronique.