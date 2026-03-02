AWS d'Amazon signale une panne après que le centre de données des Émirats arabes unis a été touché par des « objets »

(Ajout de détails sur les plans d'investissement des géants technologiques aux EAU et sur les commentaires d'un groupe de réflexion) par Shubham Kalia et Aditya Soni

Les installations de cloud computing d'Amazon AMZN.O au Moyen-Orient ont été confrontées à des problèmes d'alimentation électrique et de connectivité lundi, après que des "objets" non identifiés ont frappé son centre de données aux Émirats arabes unis.

Les objets ont déclenché un incendie dimanche qui a contraint les autorités à couper l'alimentation de deux groupes de centres de données d'Amazon aux Émirats arabes unis. La restauration devrait prendre encore plusieurs heures, selon la page d'état d'Amazon Web Services (AWS).

Des problèmes d'alimentation localisés ont affecté les services AWS aux Émirats arabes unis et au Bahreïn voisin, selon cette page. Abu Dhabi Commercial Bank ADCB.AD a déclaré que ses plateformes et son application mobile étaient indisponibles en raison d'une perturbation informatique à l'échelle de la région, bien qu'elle n'ait pas directement lié la panne à l'incident AWS.

Bien qu'Amazon n'ait pas identifié les objets, l'incident s'est produit le jour même où l'Iran a tiré un barrage de drones et de missiles sur les États du Golfe en représailles aux frappes américaines et israéliennes qui ont tué le guide suprême , l'ayatollah Ali Khamenei.

Si l'attaque contre les installations d'AWS aux Émirats arabes unis est confirmée , ce sera la première fois qu'un centre de données d'une grande entreprise technologique américaine est mis hors service par une action militaire. Elle pourrait également soulever des questions sur le rythme d'expansion des grandes entreprises technologiques dans la région.

Les géants américains de la technologie ont positionné les Émirats arabes unis comme une plaque tournante régionale pour l'intelligence artificielle nécessaire à des services tels que ChatGPT. Microsoft a déclaré en novembre qu'elle prévoyait de porter son investissement total aux Émirats arabes unis à 15 milliards de dollars d'ici à la fin de 2029 et qu'elle utiliserait des puces Nvidia pour ses centres de données dans ce pays.

"Dans les conflits précédents, les adversaires régionaux tels que l'Iran et ses mandataires visaient les pipelines, les raffineries et les champs de pétrole dans les États partenaires du Golfe. À l'ère de l'informatique, ces acteurs pourraient également cibler les centres de données, l'infrastructure énergétique soutenant l'informatique et les points de passage de la fibre optique", a déclaré la semaine dernière le groupe de réflexion Center for Strategic and International Studies, basé à Washington.

Microsoft, Google et Oracle, qui exploitent également des installations dans les Émirats arabes unis, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

AWS a déclaré qu'il faudrait encore de nombreuses heures pour que les Émirats arabes unis et le Bahreïn se remettent complètement de ces problèmes.

La panne a perturbé une douzaine de services cloud essentiels et l'entreprise a conseillé à ses clients de sauvegarder leurs données critiques et de transférer leurs opérations sur des serveurs situés dans des régions AWS non touchées.