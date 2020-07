AWOX : RÉSISTANCE DE L'ACTIVITÉ AU 1ER SEMESTRE 2020 (-16%) AVEC UN REBOND AU MOIS DE JUIN QUI MARQUE UN RETOUR À LA NORMALE À LA FIN DU SEMESTRE

Recul semestriel de -21% de la division Chacon & DIO Home en raison de la pandémie et des fermetures des points de ventes de mi-mars à mi-mai, avant un rattrapage en juin (+40%)

Croissance semestrielle de +8% de la division Cabasse Audio, portée par le succès de la gamme THE PEARL, malgré le confinement et les fermetures dans la distribution

Division AwoX Home & Technologies : lancement au 2ème trimestre de la nouvelle génération de modules de lighting qui compense la baisse d'activité due à la pandémie

AwoX (Euronext - FR0011800218 - AWOX), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er semestre de l'exercice 2020.

Données consolidées en K€ (non auditées) - Normes IFRS 2ème trimestre 2019 2ème trimestre 2020 Variation en % 1er semestre 2019 1er semestre 2020 Variation en % Chiffre d'affaires 6 544 5 367 -18% 14 084 11 819 -16% Chacon & DIO Home 4 532 3 398 -25% 9 857 7 797 -21% Cabasse Audio 1 130 1 107 -2% 2 443 2 641 +8% AwoX Home & Technologies 882 862 -2% 1 784 1 380 -23%

Au 2ème trimestre de son exercice 2020, AwoX a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5,4 M€ en repli de -18% par rapport au 2ème trimestre 2019.

Les mesures de confinement mises en place pour freiner la pandémie, conduisant notamment à la fermeture des réseaux de distribution physique dans de nombreux pays à compter de mi-mars, ont fortement pénalisé les activités du groupe en Europe pendant les deux mois qui ont suivi.

La réouverture des points de vente à compter de mai, au gré des différents pays, a permis une reprise progressive de l'activité au cours de la seconde partie du trimestre, et notamment au mois de juin qui s'est inscrit en croissance par rapport à juin 2019 pour toutes les divisions du groupe, marquant ainsi un retour à la normale des activités sur la fin du mois.

A l'issue du 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé du groupe est ressorti à 11,8 M€, en repli de -16% par rapport au 1er semestre 2019.

Activité du 1er semestre 2020 par division

La division Chacon & DIO Home a enregistré un chiffre d'affaires de 7,8 M€ au 1er semestre 2020 en recul de -21% sur la période. La fermeture partielle ou totale des points de vente physique de la GSB (Grande Surface de Bricolage) et GSS (Grande Surface Spécialisée) pendant près de deux mois justifie ce recul. Sous l'effet du déconfinement et de la réouverture des magasins au cours du mois de mai, l'activité a repris en fin de semestre, et notamment au mois de juin au cours duquel la division Chacon & DIO Home a réalisé une croissance de près de +40% par rapport à juin 2019. Il est à noter que l'essentiel de la perte de chiffre d'affaires l'a été sur les actions promotionnelles des grands réseaux de distribution initialement planifiées en mai et juin mais reportées à cause de la pandémie. Ces opérations commerciales étant par nature moins margées, l'impact de la crise sur la marge brute sera moindre.

Après le lancement de la 1ère prise électrique connectée hybride (radiofréquences et WiFi) sur le segment Energie en début d'année, le groupe a poursuivi sa feuille de route de lancement de produits technologiques innovants et connectés (radiofréquence, connectivité Wi-Fi - Bluetooth et pilotage à la voix) avec la commercialisation en juillet d'une gamme de caméras IP Wi-Fi, intérieure et extérieure, compatibles Google Home & Amazon Alexa, et intégrées au cloud sécurisé d'AwoX, pour adresser le segment Vidéo-Sécurité (vidéo protection) de l'univers de la Smart Home.

Après un bon début d'année (+17% au 1er trimestre 2019), la division Cabasse Audio est quasiment parvenue à effacer l'impact de la crise sanitaire au 2ème trimestre (-2%), portée par le succès de la gamme d'enceintes connectées actives haute-définition, THE PEARL et THE PEARL AKOYA. Sur l'ensemble du 1er semestre, la division a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 M€, en croissance de +8%. L'activité commerciale a repris son cours normal depuis la fin du mois de juin, avec une forte demande sur la gamme THE PEARL et tout particulièrement L'AKOYA, produit qui a bénéficié de nombreux éloges dans la presse spécialisée internationale.

La division AwoX Home & Technologies a renoué avec un niveau d'activité plus soutenu au 2ème trimestre (recul limité à -2%), après un début d'année fortement pénalisé (-43% au 1er trimestre 2020) par la mise sur le marché décalée de la nouvelle génération de modules de lighting dont les premières livraisons importantes auprès des distributeurs n'ont débuté qu'au 2ème trimestre. Certaines livraisons de nouveaux produits de la gamme ont malgré tout dû être reportées au mois de juillet en raison de la crise.

Point de situation à mi-2020

Après un arrêt brutal de l'activité sur la seconde quinzaine de mars, les mois d'avril et mai ont été fortement impactés par les conséquences de la pandémie (fermeture des magasins physiques et confinement des populations).

Pour les divisions Chacon & DIO Home et AwoX Home & Technologies, la réouverture progressive en mai des enseignes de la GSB et GSS a conduit à une accélération de l'activité au moins de juin, compensant en partie le manque à gagner des mois de confinement, puis un retour à la normale en fin de semestre. La commercialisation de nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home (prise électrique connectée hybride, caméras IP Wi-Fi), issues des synergies de développement, vient renforcer ce retour de la croissance.

Pour la division Cabasse Audio, compte tenu de ce bon premier semestre (+8%) malgré deux mois de fermeture totale ou partielle de la distribution et du succès de la gamme THE PEARL, le groupe est confiant dans la poursuite d'une forte croissance du chiffre d'affaire de la division sur l'ensemble de l'année.

En termes d'organisation opérationnelle le groupe a réouvert progressivement tous ses sites physiques (Montpellier, Bruxelles, Brest et Singapour) à partir du mois de mai. Tous les sites sont pleinement opérationnels.

Sur le plan financier le groupe a mis en œuvre les dispositifs de soutien économique disponibles dans les pays où il est présent, afin de limiter l'impact de cette crise sur ses résultats, et a finalisé des financements bancaires supplémentaires en France et en Belgique, à hauteur de 4,4 M€, sous la forme de prêt garantis par les États.

Cession des activités retail de lighting connecté escomptée au 3ème trimestre 2020

Les opérations conduisant à la cession prochaine des activités de retail de lighting connecté (hors accords opérateurs) au groupe Eglo, annoncée le 18 mai 2020, se sont poursuivis, avec l'approbation le 26 juin 2020 des actionnaires d'AwoX en assemblée générale sur l'apport partiel d'actif par AwoX de sa branche d'activité retail de lighting connecté à une société nouvellement constituée, baptisée AwoX Lighting et détenue à 100% par AwoX, sur la base d'une valorisation de 3,0 M€.

La réalisation de la cession en numéraire de 100% des titres de la société AwoX Lighting pour un montant de 3,0 M€ en numéraire au Groupe Eglo, est escomptée dans le courant du 3ème trimestre 2020.

Pour rappel, le périmètre cédé a représenté en 2019 un chiffre d'affaires de 2,5 M€ (8% de l'activité totale du groupe), une perte d'EBITDA1 de -738 K€ (EBITDA1 total du groupe en 2019 : +38 K€) et une valeur nette d'actifs de 1,3 M€ (pour un total de bilan de 34,5 M€).

Le produit de la cession contribuera à renforcer la structure financière du groupe et à poursuivre son développement dans l'univers de la Smart Home, en se concentrant sur ses activités à plus forte valeur ajoutée (Audio haute-fidélité et Domotique & Confort de la maison).

Agenda financier 2020

Résultats semestriels 2020 28 septembre 2020 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2020 2 novembre 2020 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2020 3 février 2021 Résultats annuels 2020 15 avril 2021

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos d'AwoX

AwoX est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : le lighting connecté, sous la marque AwoX, l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, et la domotique (accessoires électriques, équipements vidéo/sécurité et solutions pour le confort de la maison) sous les marques Chacon et Dio. Le groupe présente une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la maison intelligente auprès des foyers.

AwoX bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), Belgique (Bruxelles) et des filiales industrielles à Singapour et en Chine (Shenzhen).

AwoX a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : AwoX

Code ISIN : FR0011800218

Code mnémonique : AWOX

Nombre d'actions composant le capital social : 10 127 265

Plus d'informations sur AwoX.com - Twitter : @AwoX - Facebook : /AwoXStriim

Contacts

AwoX

Alain Molinié - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00

invest@awox.com ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Nicolas Bouchez

Tél. +33(0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

1 L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations nettes aux amortissements et provisions.