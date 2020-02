AWOX : 30,7 M EUR DE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EN 2019 EN CROISSANCE DE +64%

Réussite du rapprochement avec le Groupe Chacon : accélération de la croissance de la division Chacon & DIO Home au 2 nd semestre 2019 à +8% vs. +1% au S1 (en données pro forma)

Succès des enceintes connectées THE PEARL et THE PEARL AKOYA : +27% de croissance pour la division Cabasse Audio au 2 nd semestre 2019 (hors effet de base du contrat opérateur)

Recul confirmé de l'activité lighting connecté au 2nd semestre (-47%) avant le lancement de la nouvelle génération de modules de lighting en 2020

AwoX (Euronext - FR0011800218 - AWOX), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires annuel au titre de l'exercice 2019, clos le 31 décembre 2019. Le Groupe Chacon est consolidé par intégration globale depuis le 1er octobre 2018.

Données consolidées en K€ (non auditées) - Normes IFRS 12 mois

2018 12 mois

2019 Variation

en % Chiffre d'affaires 18 690 30 695 +64% Chacon & DIO Home 5 717 20 648 +261% Cabasse Audio 7 695 6 334 -18% AwoX Home & Technologies 5 278 3 714 -30%

A l'issue de son exercice 2019, AwoX a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 30,7 M€, en progression de +64% par rapport à 2018. Le Groupe Chacon a contribué pour 20,6 M€ au chiffre d'affaires annuel.

Activité 2019 par divisions

La division Chacon & DIO Home a enregistré un chiffre d'affaires de 20,6 M€ en 2019, dont 5,9 M€ au 4ème trimestre. En données consolidées, la croissance ressort ainsi à +64% d'un exercice à l'autre.

Après un début d'année pénalisé par une base de comparaison défavorable (livraisons significatives début 2018 d'une nouvelle gamme de Vidéophones) et un 1er semestre consacré à l'intégration, la division a enregistré sur douze mois une solide croissance de +4% (donnée pro forma).

L'accélération de la croissance au 2nd semestre (+8% en données pro forma) confirme le succès de l'intégration et du rapprochement entre AwoX et Groupe Chacon.

Les premières gammes de produits (domotique, équipements électriques, solutions de sécurité, etc.) issues des développements communs capitalisant sur les solutions logicielles connectées d'AwoX seront progressivement commercialisées dans le courant du 1er semestre 2020 et contribueront significativement aux ventes à partir de l'exercice 2020.

La division Cabasse Audio a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 6,3 M€ en 2019, contre 7,7 M€ un an plus tôt. Cet écart masque toutefois deux évolutions contraires. Tout au long de l'exercice 2019, la division a pâti d'un effet de base défavorable lié aux ventes de barres de son pour Orange en 2018, non renouvelées en 2019. A l'inverse, Cabasse Audio a enregistré une solide croissance sur ses produits en marque propre, avec la montée en puissance des ventes de l'enceinte connectée active haute-définition THE PEARL, et depuis le mois de novembre de la nouvelle enceinte THE PEARL AKOYA.

Retraitée de l'effet de base 2018 lié au contrat ponctuel avec Orange, la croissance de la division Cabasse Audio s'établit à +7% en 2019, avec une nette accélération au 2nd semestre (+27%) et un mois de décembre record en termes d'activité (plus de 1,4 M€ de chiffre d'affaires) malgré les perturbations liées aux mouvements sociaux en France.

Dans le sillage du 3ème trimestre, la division AwoX Home & Technologies1a pâti en fin d'année d'un effet de base défavorable du fait des importantes commandes de la part d'Eglo et des autres partenaires commerciaux en 2018 (rappel : +138% de croissance au 3ème trimestre 2018 et +224% de croissance au 4ème trimestre 2018 pour cette division). La mise à disposition, au 1er semestre 2020, d'une nouvelle génération de modules de lighting a entraîné le report sur 2020 des commandes afin d'opérer le changement de gamme des produits d'éclairage.

Confirmation des objectifs 2019 & Perspectives 2020

L'année 2019 a été consacrée à l'intégration du nouveau groupe et à la mise en œuvre progressive des synergies commerciales, technologiques, industrielles et financières pour accompagner le triplement de taille du groupe.

AwoX confirme l'amélioration progressive de sa marge d'EBITDA, avec une progression attendue de la rentabilité au 2nd semestre 2019 par rapport au 1er semestre, sous l'effet des premières synergies. Par ailleurs, le groupe indique que cette amélioration de la rentabilité sera assortie d'une solide génération de cash-flow, portée par les actions d'optimisation du nouvel ensemble désormais doté de la taille critique.

Aujourd'hui pleinement réorganisé, le Groupe aborde l'année 2020 avec confiance.

En ce qui concerne, la division Chacon & DIO Home, la tendance observée au 2nd semestre 2019 devrait se poursuivre en 2020, avec également la mise sur le marché des premiers produits connectés issus de la combinaison avec les technologies AwoX.

Pour la division Cabasse Audio, le succès des enceintes connectées THE PEARL et THE PEARL AKOYA, et la commercialisation en cours d'année de plusieurs nouveaux produits dans la tradition historique de Cabasse, permet d'envisager de renouer avec une croissance normalisée (absence d'effet de base) et significative en 2020.

Enfin, la commercialisation des produits dotés de la nouvelle génération de modules de lighting devrait permettre à la division AwoX Home & Technologies de renouer également avec la croissance en 2020.

Avec ses trois divisions désormais en parfait ordre de marche et attendues en croissance en 2020, AwoX entend tirer parti de la matérialisation des synergies issues de son changement de taille et ainsi améliorer progressivement sa rentabilité et poursuivre sa génération de cash-flow.

A plus long terme, le groupe confirme viser une marge d'EBITDA cible de 10% à horizon 2021.

Agenda financier 2020

Résultats annuels 2019 20 avril 2020 Chiffre d'affaires 1er trimestre 2020 11 mai 2020 Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2020 27 juillet 2020 Résultats semestriels 2020 28 septembre 2020 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2020 2 novembre 2020 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2020 3 février 2021 Résultats annuels 2020 15 avril 2021

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos d'AwoX

AwoX est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : le lighting connecté, sous la marque AwoX, l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, et la domotique (accessoires électriques, équipements vidéo/sécurité et solutions pour le confort de la maison) sous les marques Chacon et Dio. Le groupe présente une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la maison intelligente auprès des foyers.

AwoX bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), Belgique (Bruxelles) et des filiales industrielles à Singapour et en Chine (Shenzhen).

AwoX a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : AwoX

Code ISIN : FR0011800218

Code mnémonique : AWOX

Nombre d'actions composant le capital social : 9 193 578

Plus d'informations sur AwoX.com - Twitter : @AwoX - Facebook : /AwoXStriim

1 La division AwoX Home & Technologies regroupe, depuis le 1er janvier 2019, les activités AwoX Home et AwoX Technologies.

Chiffres d'affaires trimestriels

Données consolidées en K€ (non auditées) - Normes IFRS 1er trimestre 2018 1er trimestre 2019 Variation

en % Chiffre d'affaires 2 647 7 540 +185% Chacon & DIO Home - 5 325 n.a. Cabasse Audio 1 905 1 313 -31% AwoX Home & Technologies 742 902 +22%

Données consolidées en K€ (non auditées) - Normes IFRS 2ème trimestre 2018 2ème trimestre 2019 Variation

en % Chiffre d'affaires 2 680 6 544 +144% Chacon & DIO Home - 4 532 n.a. Cabasse Audio 1 787 1 130 -37% AwoX Home & Technologies 893 882 -1%

Données consolidées en K€ (non auditées) - Normes IFRS 3ème trimestre 2018 3ème trimestre 2019 Variation

en % Chiffre d'affaires 2 635 6 861 +160% Chacon & DIO Home - 4 920 n.a. Cabasse Audio 917 1 215 +33% AwoX Home & Technologies 1 718 726 -58%

Données consolidées en K€ (non auditées) - Normes IFRS 4ème trimestre 2018 4ème trimestre 2019 Variation

en % Chiffre d'affaires 10 728 9 750 -9% Chacon & DIO Home 5 717 5 871 +3% Cabasse Audio 3 086 2 676 -13% AwoX Home & Technologies 1 925 1 204 -37%