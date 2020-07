Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Avolon annule la commande de 27 Boeing 737 MAX et d'un A330neo Reuters • 07/07/2020 à 16:41









DUBLIN (Reuters) - Avolon, troisième acteur mondial du marché de la location d'avions de ligne, a annoncé mardi l'annulation de commandes de 27 Boeing 737 MAX et d'un Airbus A330neo ainsi que le report à 2022 de la livraison de trois A320neo. Le groupe, basé à Dublin, qui avait déjà décidé en avril d'annuler des commandes portant sur 75 avions 737 MAX et quatre A330neo, a précisé avoir réduit ses engagements à court terme de plus de 140 appareils depuis le début de l'année, en raison notamment de la pandémie due au nouveau coronavirus. Les 737 MAX sont cloués au sol depuis mars 2019 à la suite de deux catastrophes aériennes en l'espace de cinq mois en Indonésie et en Ethiopie qui ont fait au total 346 morts. L'administration de l'aviation civile américaine (FAA) a cependant annoncé la semaine dernière avoir achevé avec Boeing les vols de certification de cet appareil, une étape majeure en vue de sa remise en service. Le concurrent d'Avolon, BOC Aviation, a dit la semaine dernière avoir annulé une commande de 30 exemplaires du 737 MAX, tandis que la compagnie norvégienne Norwegian Air a pour sa part annulé le mois dernier l'achat de 92 MAX. (Conor Humphries; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.62% BOEING CO NYSE -3.59%