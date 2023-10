Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aviva: titre en hausse, un broker relève son conseil information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 17:12









(CercleFinance.com) - Aviva gagne plus de 3% à Londres après que Jefferies a relevé son conseil sur le titre à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé à 480 pence, des perspectives plus favorables en assurance générale amenant le broker à se placer 10% au-dessus du consensus concernant le free cash-flow de 2025.



'Nous prévoyons qu'Aviva offrira un rendement du capital inégalé (12% attendu pour 2023), soutenu par l'excédent de capital et les flux de trésorerie disponibles les plus solides parmi les pairs', indique-t-il dans sa note.



'Les bénéfices devraient commencer à se réorienter vers des activités à faible capital, ce qui arrive à point nommé compte tenu de l'amélioration des conditions du marché, et devrait justifier une valorisation supérieure par rapport à ses pairs', poursuit Jefferies.





