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Aviva pénalisé par une dégradation de recommandation d'un broker
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 10:59

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Aviva recule de 2,2% à 736 GBX et sous-performe ainsi la tendance à Londres (-1,3% pour le FTSE 100), pénalisé par une dégradation de recommandation de la part d'UBS, alors que l'action se rapproche, selon la banque, de son objectif de cours.

L'établissement helvétique abaisse sa recommandation sur le titre de la compagnie d'assurance britannique à "neutre", contre "achat" précédemment, tout en relevant légèrement son objectif de cours de 780 à 800 GBX, soit un potentiel de hausse de seulement 6% par rapport au cours de clôture de la veille.

"Le rendement global et les perspectives de croissance restent attractifs. Toutefois, la moitié des marchés sur lesquels le groupe opère sont confrontés à des vents contraires. La récente bonne performance du cours de Bourse reflète désormais l'équilibre entre les risques et le potentiel de rendement", estime UBS.

Valeurs associées

AVIVA
729,300 GBX LSE -3,10%
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