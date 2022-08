Aviva Investors recrute un directeur de la notation des fonds chez Fitch Ratings

(NEWSManagers.com) - Aviva Investors vient de recruter Alastair Sewell comme stratégiste des investissements et solutions liquides pour les clients assureurs, fonds de pension et trésoriers d'entreprise. Il arrive de Fitch Ratings, où il a jusqu'ici passé la totalité de ses 17 années de carrière. Il a notamment travaillé dans la notation des fonds pendant 15 ans, et y était dernièrement directeur de la notation des gérants pour le monde hors-Amériques.