Aviva Investors nomme un responsable de gestion sous contrainte

(NEWSManagers.com) - Aviva Investors a nommé Rakesh Girdharlal responsable de l'investissement sous contrainte de passif ("LDI, liability-driven investment") et de la liquidité, un poste nouvellement créé. L’intéressé sera rattaché à Caroline Hedges, responsable du crédit.

Précédemment responsable du LDI chez Aviva Investors, Rakesh Girdharlal assumera un rôle supplémentaire dans la gestion des instruments monétaires suite à la promotion de Caroline Hedges au poste de responsable du crédit en septembre 2021. Il conservera ses responsabilités pour les portefeuilles LDI, dont il gère les mandats pour des fonds de pension et des compagnies d'assurance représentant plus de 20 milliards de livres sterling.

Rakesh Girdharlal a rejoint Aviva Investors en tant que gérant de portefeuille LDI senior en 2014, avant de prendre le rôle de responsable LDI en 2018. Auparavant, il était responsable de la gestion des actifs et des passifs (ALM) chez Cardano risk management.

« Nos équipes LDI et liquidité bénéficient déjà d'une collaboration et d'une synergie fortes et nous sommes ravis de les réunir sous une même direction », commente Caroline Hedges, responsable du crédit.