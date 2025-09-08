 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Aviva Investors muscle son équipe obligataire
information fournie par Agefi Asset Management  08/09/2025 à 08:15

Aviva Investors vient de recruter deux professionnels de Federated Hermes dans son équipe obligataire. Anna Chong arrive en tant que sector lead , tandis que Michalis Ditsas est nommé senior investment director . Tous les deux sont basés à Londres.

Anna Chong sera rattachée à Gita Bal, responsable de la recherche sur les titres obligataires, et dirigera le pôle Ressources, Industrie et Infrastructures du pôle obligataire, tout en gérant le programme Fixed Income Early Careers d’Aviva Investor. Anna Chong était précédemment responsable de la recherche sur le crédit aux entreprises chez Federated Hermes. Elle a travaillé chez J.P. Morgan avant de rejoindre Federated Hermes en 2017.

Anna Chong rejoindra trois autres responsables sectoriels au sein de l’équipe de recherche sur les titres obligataires récemment réorganisée. Cette évolution reflète la transformation plus large en cours depuis l’arrivée de Fraser Lundie, responsable mondial des obligations, et de Gita Bal.

Michalis Ditsas sera quant à lui rattaché à Barney Goodchild, responsable des spécialistes en investissement obligataire et actions. Il possède plus de 20 ans d’expérience en tant que spécialiste/directeur en investissement obligataire au sein de plusieurs sociétés d’investissement, notamment J.P. Morgan, Alliance Bernstein et, plus récemment, Federated Hermes.

Laurence Marchal

