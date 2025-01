Aviva: bien orienté avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - Aviva prend près de 4% et surperforme largement la tendance à Londres, sur fond de propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé de 590 à 675 pence sur l'action de la compagnie d'assurance.



'Aviva est notre premier choix dans l'assurance vie, avec un retour de capitaux attractif d'environ 40% au cours des trois prochaines années', explique le broker, ajoutant que les bénéfices de l'acquisition de Direct Line ne sont selon lui pas intégré dans les cours.





Valeurs associées AVIVA 510,30 GBX LSE +3,30%