information fournie par Reuters • 28/04/2026 à 05:05

AVIS-Retrait des alertes attribuées par erreur à l'ETC BNPP RICI Enhanced WTI Crude Oil Index EUR Hedge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition sans modification du texte)

Deux alertes concernant la société australienne European Lithium EUR.AX annonçant sa fusion avec Critical Metals Corp CRML.O ont été attribuées par erreur à l'ETC BNPP RICI Enhanced WTI Crude Oil (ER) Index EUR Hedge

B4NZ.DE , et ont été retirées.

Pour consulter les alertes correctes concernant la fusion d'European Lithium avec Critical Metals, cliquez sur

nFWN41A1BJ .

NUMÉRO DE L'ARTICLE: FWN41A194 DATE DE L'ARTICLE: 27/04/2026 HEURE DE L'ARTICLE: 11:14:29