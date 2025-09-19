Avis positif du CHMP pour une nouvelle formulation du Lunsumio de Roche
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 14:46
Le groupe précise que la recommandation du CHMP porte sur l'administration sous-cutanée du Lunsumio dans le traitement des patients atteints de lymphome folliculaire (LF) en rechute ou réfractaire (R/R) ayant reçu au moins deux traitements systémiques antérieurs.
Le Lunsumio, un anticorps bispécifique qui permet de libérer des protéines cytotoxiques dans les lymphocytes, représente un nouveau type d'immunothérapie, c'est-à-dire une option thérapeutique sans chimiothérapie.
Dans un communiqué, le laboratoire pharmaceutique suisse ajoute que l'autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne est attendue 'dans un futur proche'.
Valeurs associées
|265,000 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,34%
