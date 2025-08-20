Avis glisse alors que BofA double la note à la baisse en raison de l'évaluation

20 août - ** Les actions de la société de location de voitures Avis Budget Group CAR.O ont baissé de 5 % à 148,74 $ mercredi, BofA Global Research ayant rétrogradé l'action de "acheter" à "sous-performer", en invoquant la valorisation

** Le courtier réduit son estimation de 7 $ à 113 $, ~28 % en dessous de la dernière clôture du titre

** Les fondamentaux de CAR et l'environnement macroéconomique ne soutiennent pas le prix actuel de l'action qui a largement surperformé le marché en juin, écrit BofA dans une note

** Le secteur de la location est confronté à des pressions sur les prix et la demande aux États-Unis, ce qui a un impact négatif sur la capacité bénéficiaire de CAR au second semestre de cette année et en 2026, indique BofA

** BofA indique que son enquête montre que moins de consommateurs s'attendent à dépenser davantage en voyages au cours des trois prochains mois par rapport à 2024, ce qui devrait se traduire par un environnement tarifaire plus souple ** Pendant ce temps, les actions du rival Hertz Global Holdings

HTZ.O augmentent de ~10 % sur la séance après avoir annoncé un partenariat avec la plateforme de vente automobile d'Amazon.com AMZN.O pour vendre des véhicules d'occasion en ligne

** Sur les 9 sociétés de courtage couvrant CAR, la répartition des recommandations est la suivante: 3 "achat fort" ou "achat", 4 "maintien" et 2 "vente", selon LSEG

** PT médian de 150 $, en hausse par rapport aux 115 $ d'il y a un mois

** Avec le mouvement du mercredi, les actions de CAR ont augmenté de 84 % depuis le début de l'année, y compris un rallye de ~39 % en juin. L'indice Dow Jones Transport Avg .DJT a perdu 1 % en 2025