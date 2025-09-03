 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 723,00
+0,77%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Avis favorable de l'EMA concernant l'essai clinique de Biophytis dans l'obésité
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 16:45

(Zonebourse.com) - Quelques jours après avoir dévoilé la stratégie autour de son essai clinique de phase 2 dans l'obésité, Biophytis a annoncé mercredi avoir obtenu l'autorisation de l'EMA en vue du lancement de l'étude.

La société de biotechnologies indique que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis favorable sur la première partie (Partie I) de sa demande d'autorisation d'essai chez des patients souffrant de fonte musculaire associée à l'obésité.

Ce feu vert, qui porte sur le dossier scientifique, confirme la qualité, la sécurité et le corpus de données précliniques/clinique soutenant le lancement de l'essai, indique l'entreprise dans un communiqué.

Dans l'attente de l'examen de la deuxième partie de l'examen du dossier, qui concernera des aspects administratifs et réglementaires (Partie II) au niveau national par les comités d'éthique, Biophytis prévoit de débuter le recrutement des patients dans les prochains mois en Europe.

A la suite de précédents échanges avec l'Anvisa, l'Agence de santé brésilienne, la société dit préparer un dossier d'enregistrement dans la perspective du lancement de l'essai clinique au Brésil.

A la Bourse de Paris, l'action Biophytis grappillait 0,1% à la suite de ces annonces, mais affiche un gain de plus de 4% depuis le début de la semaine.

Valeurs associées

BIOPHYTIS
0,1840 EUR Euronext Paris +4,90%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank