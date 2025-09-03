Avis favorable de l'EMA concernant l'essai clinique de Biophytis dans l'obésité
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 16:45
La société de biotechnologies indique que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis favorable sur la première partie (Partie I) de sa demande d'autorisation d'essai chez des patients souffrant de fonte musculaire associée à l'obésité.
Ce feu vert, qui porte sur le dossier scientifique, confirme la qualité, la sécurité et le corpus de données précliniques/clinique soutenant le lancement de l'essai, indique l'entreprise dans un communiqué.
Dans l'attente de l'examen de la deuxième partie de l'examen du dossier, qui concernera des aspects administratifs et réglementaires (Partie II) au niveau national par les comités d'éthique, Biophytis prévoit de débuter le recrutement des patients dans les prochains mois en Europe.
A la suite de précédents échanges avec l'Anvisa, l'Agence de santé brésilienne, la société dit préparer un dossier d'enregistrement dans la perspective du lancement de l'essai clinique au Brésil.
A la Bourse de Paris, l'action Biophytis grappillait 0,1% à la suite de ces annonces, mais affiche un gain de plus de 4% depuis le début de la semaine.
Valeurs associées
|0,1840 EUR
|Euronext Paris
|+4,90%
A lire aussi
-
François Bayrou n'a fait aucune concession aux oppositions mercredi, à cinq jours du vote de confiance à même de se solder par sa chute, Emmanuel Macron appelant le gouvernement à "faire acte de mobilisation" autour du Premier ministre. Alors que les ministres, ... Lire la suite
-
Des perquisitions juste avant l'invasion russe et des homologues ukrainiens alternant enquête et mobilisation sur le front: les membres du Parquet national financier (PNF) ont travaillé sur un dossier international pas comme les autres, qui a abouti à une amende ... Lire la suite
-
Vladimir Poutine a remercié mercredi son homologue nord-coréen Kim Jong Un pour avoir aidé la Russie à chasser les soldats ukrainiens de la région russe de Koursk, lors d'une rencontre à Pékin où ils ont réaffirmé leurs liens entre alliés.
-
Une vidéo publiée sur le compte Truth Social de Donald Trump montre une "frappe ciblée" contre un bateau vénézuélien ayant tué 11 "narcoterroristes".
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer