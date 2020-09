Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Avis défavorable des syndicats de Renault sur la restructuration-Sources Reuters • 29/09/2020 à 10:01









PARIS, 28 septembre (Reuters) - Au moins trois des quatre principaux syndicats de Renault RENA.PA ont prévu de rendre mardi matin un avis défavorable sur le plan de restructuration du groupe au losange, a-t-on appris de plusieurs sources syndicales. La CFE-CGC, la CFDT et la CGT doivent communiquer cet avis lors d'un CSE central qui se tient au siège du constructeur, à Boulogne-Billancourt (Haut-de-Seine), ont dit trois sources. Selon le Figaro, le quatrième syndicat de Renault, Force ouvrière (FO), devrait lui aussi rendre un avis défavorable lors de ce processus qui ne revêt qu'un caractère consultatif. Un porte-parole du groupe automobile a refusé de faire un commentaire, le CCSE étant toujours en cours. Pour sortir du rouge, Renault prévoit plus de deux milliards d'euros d'économies sur trois ans, la fermeture du site de recyclage de Choisy, la fin de l'assemblage de voitures à Flins et 15.000 suppressions d'emplois dans le monde, dont 4.600 en France. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.29%