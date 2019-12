Avis de deuxième convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 23 décembre 2019

Paris, France - le 11 décembre 2019. L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de Claranova réunie le lundi 9 décembre 2019 à 15 heures, au Centre de Conférences Edouard VII, n'a pu se tenir faute de quorum tant pour les résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire qu'extraordinaire.En conséquence, et conformément aux dispositions légales, les actionnaires de la Société sont avisés de la tenue d'une Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire convoquée sur deuxième convocation, le lundi 23 décembre 2019 à 15 heures, au Centre de Conférences Edouard VII, 23 Rue Édouard VII, 75009 Paris.Conformément aux dispositions des articles R. 225-77 et R. 225-79 du Code de commerce, les formulaires de vote par correspondance adressés à la Société et les mandats donnés pour l'assemblée générale mixte du 9 décembre 2019 sur première convocation restent valables pour l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire réunie sur deuxième convocation sur le même ordre du jour dès lors que l'inscription comptable des titres est maintenue....