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Avis d'analystes US : Amrize, Dexcom, Lennar
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 10:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amrize, Dexcom et Lennar.

POINTS FORTS

* Amrize AMRZ.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif

de cours: 55 $

* Dexcom DXCM.O : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Lennar LEN.N : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »;

objectif de cours: 65 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Synopsys SNPS.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 590 $ à 640 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Agree Realty ADC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 82 $ à 73 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $

* Amrize AMRZ.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours:

55 dollars

* Atmos Energy ATO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 173 $ à 167 $ -

* Atossa Therapeutics ATOS.O : Ascendiant Capital Markets relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $

* Banc of California BANC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Bank of Hawaii BOH.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $

* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Banner Corp BANR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 74 $ à 71 $

* Blackstone BX.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 135 $ à 122 $

* Brown & Brown BRO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 83 $

* Carmax KMX.N : Stephens relève son objectif de cours de 74 $ à 81 $

* Cigna CI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 307 $ à 288 $

* City Holding Co CHCO.O : KBW relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Clorox CLX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Compass Group CPG.L : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 10 $ à 5 $

* Customers Bancorp CUBI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 96 $ à 92 $

* D.R. Horton DHI.N : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* D.R. Horton DHI.N : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 151 dollars

* Dexcom DXCM.O : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Digital Turbine APPS.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours

de 15 $

* Dow DOW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 35 $ à 32 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Element Solutions ESI.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $

* Enliven Therapeutics ELVN.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 75 $

* Ethos Technologies LIFE.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Expeditors International of Washington EXPD.N : Baird relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 2 450 $ à 2 300 $

* First Hawaiian FHB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* First Hawaiian FHB.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* First Hawaiian FHB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $

* Flagstar Bank Na FLG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 15,50 $ à 14 $

* Forbright FRBT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Forbright FRBT.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Gaming and Leisure Properties GLPI.O : RBC abaisse son objectif de cours de 52 $ à 44 $

* Getty Realty GTY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $

* Globus Medical GMED.N : RBC abaisse son objectif de cours de 115 $ à 85 $

* Goosehead Insurance GSHD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 68 $ à 60 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 39 $ à 42 $

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 57 $ à 70 $

* Hillman Solutions HLMN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Inspire Medical Systems INSP.N : RBC relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* L'italien Prysmian PRY.MI : Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours de 151 à 155 euros

* Jabil JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 425 $ à 430 $

* KB Home KBH.N : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « sous-pondérer »;

objectif de cours: 39 $

* KKR & Co KKR.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 121 $ à 115 $

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Kura Oncology KURA.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 30 $

* Lennar LEN.N : Morgan Stanley lance la couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de

cours: 65 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Liquidia LQDA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 115 $ à 45 $

* Liquidia LQDA.O : Needham abaisse son objectif de cours de 110 $ à 72 $

* Marsh & Mclennan Companies MRSH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 212 $ à 215 $

* Merck & Co MRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 177 $

* Micron Technology MU.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 2 000 $ à 2 100 $

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 49 $

* Nnn Reit NNN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 47 $ à 42 $

* Nvr NVR.N : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif

de cours: 5 058 $

* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Preferred Bank PFBC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Pultegroup PHM.N : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Pultegroup PHM.N : Morgan Stanley lance la couverture avec un objectif de cours de 128 $

* Qnity Electronics Q.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 180 $ à 160 $

* Realty Income O.N : RBC abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Sable Offshore SOC.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours à 10 $

* Sagimet Biosciences SGMT.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $

* Semtech SMTC.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Sintx Technologies SINT.O : Ascendiant Capital Markets relève son objectif de cours de 12 $ à 12,50 $

* Solstice Advanced Materials SOLS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $

* Spyre Therapeutics SYRE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 126 $ à 129 $

* Synopsys SNPS.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 590 $ à 640 $

* Texas Capital Bancshares TCBI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $

* The Baldwin Insurance Group BWIN.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* The Baldwin Insurance Group BWIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Toll Brothers TOL.N : Morgan Stanley initie la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 159 $

* Trico Bancshares TCBK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 63 $ à 56,5 $

* Twfg TWFG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 28 $ à 26 $

* UMB Financial UMBF.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 180 $ à 160 $

* Valley National Bancorp VLY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15,50 $

* Vici Properties VICI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 29 $ à 26 $

* W. P. Carey WPC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 77 $ à 67 $

* Wafd WAFD.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $

* Western Alliance Ban WAL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 93 $ à 90 $

* Westlake Corp WLK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 88 $ à 72 $

* Zions Bancorp National Association ZION.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Zions Bancorp National Association ZION.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 71 $ à 68 $

Valeurs associées

AGREE RLTY REIT
66,050 USD NYSE +1,49%
ALBEMARLE
104,110 USD NYSE -0,87%
ATMOS ENERGY COR
156,965 USD NYSE +0,38%
ATOSSA THERPTCS
2,3250 USD NASDAQ +2,42%
BANC OF CALIFORNIA
17,725 USD NYSE +1,40%
BANK OF HAWAII
69,030 USD NYSE +0,48%
BANK OF MARIN
27,5900 USD NASDAQ +1,21%
BANNER
67,8400 USD NASDAQ +0,79%
BLACKSTONE
113,035 USD NYSE +0,68%
BROWN & BROWN
60,380 USD NYSE -2,31%
CARMAX
54,820 USD NYSE -1,91%
CITY HOLDING CO
142,0110 USD NASDAQ +0,44%
CLOROX CO.
80,050 USD NYSE -0,74%
COMPASS GROUP
29,875 USD LSE +2,38%
CONNECT BIOPHAR
0,9001 USD NASDAQ -8,12%
CUSTOMERS BANC
75,135 USD NYSE +1,51%
D R HORTON
135,420 USD NYSE -1,17%
DEXCOM
85,1400 USD NASDAQ -1,26%
DIGITAL TURBINE
11,4000 USD NASDAQ -1,30%
DOW
28,020 USD NYSE +1,56%
EASTMAN CHEMICAL
65,365 USD NYSE +2,04%
ELEMENT SOLUTION
37,960 USD NYSE +4,43%
ENLIVEN THERP
46,1400 USD NASDAQ -0,15%
ETHOS TECH RG-A
34,2200 USD NASDAQ +5,07%
EXPEDIT INTL WAS
191,450 USD NYSE +1,93%
FIRST CITIZENS RG-A
2 071,4100 USD NASDAQ -0,10%
FIRST HAWAIIAN
25,0750 USD NASDAQ +0,70%
FLAGSTAR FINANC
11,765 USD NYSE +0,64%
FORBRIGHT RG-A
17,7900 USD NASDAQ -2,31%
GAM & LSURE REIT
37,9250 USD NASDAQ +0,89%
GETTY REALTY REI
28,280 USD NYSE +1,56%
GLOBUS MEDICAL RG-A
75,910 USD NYSE +2,02%
GOOSEHEAD INS-A
45,5900 USD NASDAQ -3,31%
HARMONY BIOSCIEN
39,6300 USD NASDAQ +0,15%
HILLMAN SOLTNS
7,0450 USD NASDAQ +1,51%
HP ENTERPRISE
70,048 USD NYSE +8,41%
INSPIRE MED SYS
70,733 USD NYSE -0,02%
JABIL
305,630 USD NYSE +1,95%
KB HOME
45,550 USD NYSE -2,11%
KKR & CO
90,920 USD NYSE -0,37%
KRATOS DEF&SEC
42,7500 USD NASDAQ -0,16%
KURA ONCOLOGY
10,6800 USD NASDAQ +0,28%
LENNAR RG-A
79,930 USD NYSE -2,68%
LEVI STRAUSS RG-A
19,765 USD NYSE -0,88%
LIQUIDIA
28,0100 USD NASDAQ +0,07%
MERCK
143,410 USD NYSE -0,28%
MICRON TECHNOLOGY
1 076,6500 USD NASDAQ -1,89%
NATL BANK HLDG RG-A
38,240 USD NYSE -2,34%
NNN REIT
40,850 USD NYSE +1,64%
NVR
5 959,305 USD NYSE -2,82%
OLD NATL BANCORP
24,7650 USD NASDAQ -0,86%
PFD BK
106,1600 USD NASDAQ +0,16%
PRYSMIAN
129,800 EUR MIL +3,96%
PULTEGROUP
115,435 USD NYSE -0,78%
REALTY INCOME REIT
54,022 USD NYSE +0,92%
SAGIMET BIOSCIENCES
9,0600 USD NASDAQ -3,31%
SEMTECH
197,6300 USD NASDAQ +5,92%
SINTX TECH
2,2250 USD NASDAQ +4,46%
SOLSTICE ADVA
57,5300 USD NASDAQ +0,97%
SYNOPSYS
488,5350 USD NASDAQ -0,41%
TEXAS CAP BANC
93,5200 USD NASDAQ +0,34%
THE CIGNA
268,530 USD NYSE +0,16%
TOLL BROTHERS IN
136,470 USD NYSE +0,07%
TRICO BANCSHARES
52,1750 USD NASDAQ +0,72%
TWFG RG-A
24,5800 USD NASDAQ -0,69%
UMB FINANCIAL
130,9400 USD NASDAQ +0,89%
VALLEY NATL BANC
12,8150 USD NASDAQ +1,14%
VICI PROPER REIT
22,800 USD NYSE +0,29%
W.P. CAREY REIT
64,540 USD NYSE +1,06%
WAFD
30,5950 USD NASDAQ +2,05%
WESTERN ALLIANCE
76,480 USD NYSE +1,04%
WESTLAKE
63,965 USD NYSE +2,38%
ZIONS BANCORP
63,0150 USD NASDAQ +0,58%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/10/2026 à 10:25:35.

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