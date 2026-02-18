Avis d'analystes France : Veolia fait consensus, Goldman Sachs réduit sa cible pour Capgemini
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 09:09
Accor : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 55,90 à 60,90 EUR.
Capgemini : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 195 EUR à 170 EUR.
Carrefour : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger et relève l'objectif de cours de 15,30 à 16,10 EUR.
Eutelsat Communications : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 2 à 2,10 EUR.
Gecina : Morgan Stanley reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 100 à 95 EUR.
Hermès International : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 2300 à 2400 EUR.
Icade : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 29,60 à 29,50 EUR.
Kering : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 290 à 280 EUR.
L'Oréal : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 439 à 440 EUR.
M6 Métropole : JP Morgan reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 13 à 12,50 EUR.
Mercialys : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 14,90 à 15,20 EUR.
Veolia Environnement : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18 à 23,40 USD. Berenberg reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 35 à 39,40 EUR.
