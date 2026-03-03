Avis d'analystes France : TotalEnergies, Technip, Vallourec... le pétrole revient au centre du jeu
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 08:46
Air Liquide : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 195 EUR à 207 EUR.
Axa : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 47 EUR à 48 EUR.
Biomérieux : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 131 EUR à 126 EUR.
Bouygues : New Street Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 61 EUR à 64 EUR.
Capgemini : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 145 à 115 EUR.
Carrefour : Landesbank Baden-Wuerttemberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 13,80 à 15,20 EUR.
Covivio : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 65 EUR à 70 EUR.
Exosens : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 61 à 72,50 EUR.
FDJ United : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 27,50 à 26 EUR.
Ipsos : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 73 à 72 EUR.
Seb : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 63 à 60 EUR.
SMCP : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 6 EUR à 8 EUR.
Technip Energies : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 44 à 48 EUR.
Teleperformance : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à alléger avec un objectif de cours réduit de 70,30 EUR à 55,80 EUR.
Totalenergies : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 75 à 84 USD.
Valeo : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 10 EUR à 11 EUR.
Vallourec : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 19,50 EUR à 21 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 03/03/2026 à 08:46:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Au quatrième jour de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, Téhéran attaque mardi des sites liés aux Etats-Unis dans le Golfe, et Israël continue de bombarder "simultanément" l'Iran et le Liban, où il va déployer des soldats sur de nouvelles positions. Le ... Lire la suite
-
La biomasse de poissons pourrait être réduite d'un quart dans les eaux françaises d'ici à la fin du siècle sous l'effet du réchauffement climatique, souligne l'Ifremer dans un rapport publié mardi, qui appelle à réduire les captures. Ce rapport, qui fait la synthèse ... Lire la suite
-
Il n'y a aucun risque d'approvisionnement "à court terme" en France pour le gaz et l'essence au regard de la situation au Moyen-Orient, a assuré mardi le ministre de l'Economie et des Finances Roland Lescure. "Il n'y a aucun risque d'approvisionnement à court ... Lire la suite
-
Les Bourses mondiales s'enfoncent nettement mardi lestées par la flambée des prix du pétrole au quatrième jour de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, qui ravive les craintes d'une inflation généralisée. Dans les premiers échanges en Europe, la Bourse de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer